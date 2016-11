El catedràtic d'economia Guillem López parlarà al Crèdit Centre sobre el futur de la despesa social

El catedràtic d'economia de la Universitat Pompeu Fabra Guillem López Casasnovas oferirà la conferència 'El benestar desigual: el futur de la despesa social' el pròxim 9 de novembre, a les 19.00 hores a la seu social de Crèdit Centre. López és actualment codirector del màster de Gestió Pública (UPF-UAB-EAPC) i del màster de Health Economics & Policy de la Barcelona Graduate School of Economics (Barcelona GSE) i membre de diferents entitats. Ha investigat sobre l'eficiència en el sector públic en general i en l'ambit sanitari en particular i ha publicat el llibre ' El bienestar desigual' (2015), on fa una crida a la responsabilitat per assolir un model de benestar sostenible i equitatiu.

La setena ponència del cicle de conferències Crèdit Andorrà Global Forum sobre futur i tendències globals versarà sobre el benestar social, amb la conferència 'El benestar desigual: el futur de la despesa social', a càrrec de Guillem López Casasnovas, catedràtic d'economia de la Universitat Pompeu Fabra i codirector del màster de Gestió Pública (UPF-UAB-EAPC) i del màster de Health Economics & Policy de la Barcelona Graduate School of Economics (Barcelona GSE). Així mateix, és conseller independent del Banc d’Espanya, membre del Consell Assessor per a la Reactivació Econòmica i el Creixement (Carec), integrant del Consell Assessor del ministeri de Sanitat i Consum espanyol, i de les conselleries de Sanitat de Catalunya i d’Illes Balears. També ha exercit d’assessor expert per a l’Organització Mundial de la Salut sobre les desigualtats en salut a la Unió Europea.

Les principals línies de recerca de Guillem López inclouen la mesura de l'eficiència del sector públic, la revisió del paper del sector públic en general i en l'àmbit sanitari en particular, les balances fiscals, el finançament de les hisendes locals, l'economia de la salut, la dependència i els equilibris entre les generacionals. En el seu darrer llibre, 'El bienestar desigual' (2015), fa una crida a la responsabilitat global per aconseguir un model de benestar sostenible i equitatiu, en un entorn de crisi que ha aguditzat la sensació d'incertesa davant qualsevol canvi i la insatisfacció dels ciutadans envers el sistema de protecció social.