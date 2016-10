El 10è Concurs d'Embelliment Floral reparteix 3.375 euros en premis

En la desena edició del Concurs d'Embelliment Floral d'Encamp i el Pas de la Casa hi han pres part fins a 25 treballs en les diferents categories, que inclouen xalets i edificis, apartaments i pisos, hotels i residències i una última dedicada als comerços. En total s'han repartit 3.375 euros en premis de les diverses categories, tot i que, a més, també s'han donat tres premis més fora de concurs en tres de les categories per fomentar la participació en pròximes edicions. El cònsol major d'Encamp, Jordi Torres, ha cridat els participants a tornar a fer-ho l'any vinent, per tal de mantenir la parròquia engalanada durant l'estiu.

La desena edició del Concurs d'Embelliment Floral d'Encamp i el Pas de la Casa ha tancat les seves portes aquest dimecres a la tarda amb el lliurament de premis de les diferents categories del concurs. Enguany, el Comú d'Encamp ha repartit un total de 3.375 euros per les diferents categories i participants que durant els mesos d'estiu van decidir engalanar els seus balcons, façanes i jardins amb motius florals.



En aquesta edició s'han presentat 25 treballs diferents de la parròquia d'Encamp, 4 en la categoria de xalets i edificis, 9 en la categoria d'apartaments i pisos, 6 en la categoria d'hotels i residències i a l'últim s'han presentat 6 treballs en la categoria de comerços. En la categoria de xalets i edificis a Encamp, la guanyadora ha estat Maria Fernanda Viana, amb un premi de 500 euros, el segon premi (250 euros) ha estat per Maria Auxiliadora Armengol i el tercer premi (125 euros) ha estat per Nativitat Alís. Pel que fa al Pas de la Casa, aquesta categoria ha quedat deserta en tots els premis.

D'altra banda, Albert Solé s'ha endut el primer premi (250 euros) en la categoria apartaments i pisos d'Encamp, la segona posició (125 euros) ha estat per Lourdes Mas i la tercera (75 euros), per Antoni Mas. Pel que fa al Pas de la Casa, el primer i el segon premi han quedat deserts i el tercer premi (75 euros) ha estat per Teresa Ramos. L'hotel Pere d'Urg s'ha adjudicat la primera plaça (500 euros), el segon premi (250 euros) ha estat per l'hotel Milà i el tercer premi (125 euros) per l'hotel Guillem en la categoria d'hotels i residències d'Encamp. Al Pas de la Casa, l'hotel Catalunya s'ha endut la segona plaça (250 euros) i el tercer (125 euros) ha estat per l'hotel Les Neus, ja que la primera posició ha quedat deserta.

Pel que fa als comerços d'Encamp tots els premis han quedat deserts. Tot i això, al Pas de la Casa, el primer premi (250 euros) ha estat per al restaurant La Residència, el segon (125 euros) per al restaurant la Camarguaise i el podi l'ha tancat el restaurant El Rosat, amb 75 euros.

D'altra banda, el jurat ha decidit enguany donar tres premis fora de concurs en les diferents categories a persones que no han participat en aquesta ocasió, per tal de motivar-los a fer-ho en l'edició vinent. Un total de 275 euros en xecs regals perquè aquestes persones en puguin fer ús a les diferents floristeries de la parròquia. A més, el cònsol major de la parròquia, Jordi Torres, ha motivat els participants d'enguany per tal que es tornin a presentar l'any vinent, per engalanar la parròquia durant els mesos d'estiu. Així mateix, el Comú ha recollit la petició d'un dels assistents per tal de realitzar aquest tipus de concurs també a l'hivern.