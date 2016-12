Educació envía una circular als centres i recomana recollir dades de les actituds sospitoses

El ministeri d’Educació ha enviat a tots els centres educatius del país una nota de recomanacions sobre els casos d’intent per part d’un desconegut de fer pujar un nen en un vehicle.

Des d’Educació informen que la Policia ha confirmat l’intent per part d’un desconegut de fer pujar un nen en un vehicle i per això demana a les direccions dels centres escolars que recordin als alumnes les mesures bàsiques de seguretat que ha de seguir quan es desplacen fora de l’escola, com són no pujar a vehicles de desconeguts, no fer cas a les indicacions de persones desconegudes, anar sempre acompanyats d'adults i/o altres menors en la mesura del possible, entre d’altres.

A més, també es demana que en el cas d’entrar en contacte amb persones sospitoses, el primer adult, pare o professor, que tinguin en coneixement que anoti el major nombre de dades possibles, (com la descripció de l’individu, el vehicle, la matrícula) que pugui aportar el nen.

Altre consell és indormar a la Policia d’actituds sospitoses que puguin arribar a detectar al moment de constatar-les, com més aviat millor i trucant al telèfon d’emergències (110)

Per altra banda el ministeri d’Educació recomana que els col·legis informin els pares de la situació i demanin també la seva col·laboració en la detecció d’aquestes actituds sospitoses.

Educació ha informat als col·legis que” la Policia ha reforçat la vigilància i treballa activament en la resolució del cas”.