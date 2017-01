Duran alerta que el sistema no està preparat per atendre l’envelliment

La presidenta del Col·legi Oficial d’Infermeres, Mònica Duran, ho diu ben clar: “El sistema no està preparat per atendre la incidència de l’envelliment de la població.” L’Alzheimer és una de les malalties que van estenent-se i sobre la qual manca formació entre els professionals sanitaris i treballadors socials. Malgrat que la Universitat d’Andorra (UdA) hagi volgut impulsar cursos sobre l’Alzheimer, el darrer va ser suspès per falta d’inscripcions. Segons Duran, s’ha de buscar altres fórmules formatives per facilitar als professionals que puguin rebre aquests cursos.

Duran va manifestar que l’organització de cursos sobre l’Alzheimer en petits mòduls pot ajudar a conciliar els horaris laborals amb la formació “i donar més llibertat als professionals per poder assistir a classe, ja que en aquests cursos la majoria d’hores són presencials”, va explicar.

El darrer curs organitzat per l’UdA sobre l’Alzheimer anava dirigit tant a infermers com a la resta de professionals mèdics i també a treballadors socials. Segons Duran, qualsevol professional que tingui contacte amb persones que pateixen Alzhei­mer hauria de tenir aquesta formació per donar una atenció de més qualitat.

Llei de les professions

Per altra banda, el Consell de Metges està treballant perquè cada col·legi professional presenti propostes de textos per regular la seva professió. Es preveu que la primavera vinent es presentin la majoria dels textos perquè el Govern els tingui i pugui elaborar, com ja va avançar, una llei marc per regular totes les professions liberals. Aquests textos que elaboren des dels diferents col·lectius s’espera que vagin annexats a la nova llei.

Des del Col·legi Oficial d’Infermeres i Llevadores d’Andorra consideren que la regulació de la seva professió posarà negre sobre blanc quines són les competències de les infermeres i quines les de les llevadores i justificarà les seves actuacions. Això serà a curt termini, perquè a mitjà termini “la definició de les competències de les infermeres comportarà que la Caixa Andorrana de Seguretat Social modifiqui el seu sistema, perquè haurà de reconèixer els actes d’infermeria”. I a llarg termini, el reconeixement de certes funcions de les infermeres també podria comportar una reestructuració de personal en certs centres per donar cabuda en alguns llocs de treball a les infermeres.

El col·lectiu d’infermeres i llevadores d’Andorra reivindica des de fa molts anys la regulació de la seva professió perquè actualment exerceixen certes funcions que no preveu la regulació actual i no es té en compte en l’àmbit de reconeixement certes tasques que fan o que poden fer dins i fora del sistema sanitari públic.

Per altra banda, el col·lectiu d’infermeres ha tingut contactes recents amb el ministeri de Salut per informar-se sobre la reforma sanitària que “està començant a engegar-se”, va dir Duran. Al gener tenen prevista també una taula de treball per parlar de la reforma integral d’atenció primària que vol impulsar el Govern. “Agraïm que ens hagin tingut en compte per dir-hi la nostra i poder informar-nos d’aquestes reformes”, va explicar la presidenta de les infermeres i llevadores.