Dotze participants a les Jornades gastronòmiques de l’Alt Urgell

Avui, 11 de novembre, es dóna el tret de sortida a una nova edició de les Jornades gastronòmiques de l’Alt Urgell, que agrupen dotze establiments de la comarca i que tenen com a objectiu la promoció dels productes locals i de temporada.

La campanya, impulsada per l’Associació d’Hostaleria de l’Alt Urgell, reivindica l’autenticitat de la cuina pirinenca apostant per productes de proximitat i de temporada i incentivant la compra directa al petit productor. Les Jornades gastronòmiques volen potenciar el territori a través del caràcter de la seva gastronomia i esperen obtenir moltes visites de clients de la comarca i la seva àrea d’influència i visitants d’altres províncies. Per promocionar aquest esdeveniment s’ha editat un fulletó de presentació dels establiments participants i els menús que oferiran durant les jornades, que es pot trobar a les oficines de l’Associació d’Hostaleria de l’Alt Urgell, de turisme del Consell Comarcal i de l’Espai Ermengol, i als dotze establiments participants. També s’ha distribuït publicitat per les bústies dels ciutadans de la Seu d’Urgell. Els establiments participants en les Jornades gastronòmiques són l’hotel El Castell (la Seu d’Urgell), el Racó de Cal Serni (Calvinyà), el restaurant Aravell Club de Golf (Aravell), el restaurant Mas d’en Valentí (Anserall), l’hotel Nice (la Seu d’Urgell), l’hotel Sant Vicenç (el Pont de Bar), el restaurant Miscela (la Seu d’Urgell), el restaurant Llar de Foc (Adrall), l’hotel Andria (la Seu d’Urgell), l’hotel Font del Genil (Arsèguel), el restaurant Arbeletxe (la Seu d’Urgell) i la Taverna de la Plaça del Mercat (la Seu d’Urgell).