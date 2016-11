Dos anys i mig de presó per pegar i amenaçar la mare de la filla

El punt inicial va ser el partit de l’Athletic i el Real Madrid, el passat cinc de maig, mirant-lo des d’un bar. Va beure sis cerveses grans i després uns quants “xupitos” més de tequila. I a partir d’aquí, el processat de nacionalitat veneçolana que havia vingut a conèixer la filla de tres anys, diu no recordar res. Però la víctima, que ahir va declarar en qualitat de testimoni perjudicat ho va explicar amb tots els detalls. Va entrar al domicili ubicat al carrer Doctor Mitjavila cap a mitjanit i directament va anar a la cuina on va agafar un “ganivet gran i va començar a dir-me que anava a matar-me i jo li deia que pensés en la nena”, va dir la dona. En aquesta acció, l’home li va donar una bufetada i molts cops al cap, segons la víctima, i va fer talls al sofà amb el ganivet amenaçant-la. Després també va agafar dos ganivets més i els hi va llençar, i va trencar un test els trossos del qual també li va llançar, juntament amb altres objectes. Finalment el llançament de la cadira va fer que ocasionés una ferida al cap de la dona. Mentre li pegava li deia “jo la vaig a matar”.

La dona va poder fugir, i mentre ho feia es va lesionar el turmell. Ell la va perseguir i amb una actitud ja més relaxada li va dir de tornar, cosa que van fer tots dos junts perquè s’havia quedat la nena sola al pis. Ell va trencar el vidre de la porta de l’edifici perquè no havien agafat claus i es va fer una ferida, per la qual cosa va anar a l’hospital. Ella va alertar la germana del que havia passat i se’n va anar a casa seva en taxi.

Fins aquí el testimoni de la víctima que va dir ahir no reclamar cap indemnització perquè sap que el processat no té com pagar-la.

Els policies que van actuar ahir com a testimonis també van explicar l’escenari dels fets i de com s’havien trobat el sofà amb ganivetades i objectes tirats per terra.

Per tot, la fiscal l’acusa de tres delictes majors, del de lesions ocasionades amb arma que poden ocasionar, fins i tot, la mort, del de maltractament en l’àmbit domèstic i del d’amenaces condicionals amb arma. I per tot demana dos anys i mig de presó amb part condicional, i 12 anys de prohibició d’entrar en contacte amb la víctima.

Per la seva banda, la defensa ho qualifica de delicte menor de lesions fruits d’una baralla amb la presó ja complerta com a pena màxima. Segons aquesta part, les ganivetades al sofà no consten a l’informe dels policies que van detenir el processat i els objectes a terra no estaven en la direcció on es trobava la víctima. Va negar també les bufetades perquè la dona no presentava marques i va posar en dubte que la ferida al cap la fes l’acusat amb la cadira.

Llibertat per a l’home que volia incendiar un local

Va ser el passat 5 d’abril quan després de notificar-li una ordenança penal per una conducció temerària se’n va anar a beure a un bar. Un cop ja havia begut molt d’alcohol, cap a les nou del vespre, es va dirigir al local de la botiga, ubicada al carrer Riberaygua d’Andorra la Vella, que regentava amb la seva parella i després de parlar amb els seus pares per telèfon va advertir que volia treure’s la vida perquè no aguantava més els deutes que tenia i perquè estava trist de no haver pogut ser a l’aniversari del seu fill, el dia abans. La mare d’ell va advertir la parella i aquesta a uns amics que vivien a prop del local comercial. Ell va agafar un encenedor que tenia a prop de la caixa enregistradora i va prendre foc a un pantaló i una jaqueta. No es van arribar a cremar, perquè un amic de la parella va forçar la porta per entrar i ho va apagar amb un extintor. L’acusat està des d’aleshores complint presó preventiva a la Comella.

Ahir es va celebrar el judici, i es va constatar que el processat va intentar prendre foc al local perquè té “trets d’inestabilitat emocional” provocada per l’estrès i que va ser un “intens arravatament amb una pèrdua de capacitat i de voluntarietat”, segons va dir el psiquiatra doctor Cabeza, qui també va constatar que la conducció temerària que va tenir un any i mig abans i que va provocar un accident també va ser un intent de suïcidi per “la personalitat que té”. El doctor Cabeza va advertir ahir que “en aquests casos la justícia i els psiquiatres tenim un paper terapèutic” i va reconèixer que fora de la presó podria tenir una recuperació millor.

La fiscal va modificar la pena agafant com a atenuant aquesta condició que el processat no tenia tota la seva capacitat, i va qualificar els fets com un delicte major de danys mitjançant incendi amb el risc per a terceres persones (ja que el foc hagués pogut propagar-se als pisos de l’edifici) i en grau de temptativa. Va reclamar per al processat una pena de nou mesos de presó i part condicional quan ja fa gairebé nou mesos que està ingressat. Això sí, va acceptar la llibertat immediata, reclamada per la defensa, que ho va qualificar com un delicte menor de danys. Tanmateix, el processat ahir encara no va ser posat en llibertat.