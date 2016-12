Dijous ha estat el dia del pont que més entrades de vehicles s'ha registrat per la frontera del Riu Runer

Des de dissabte de la setmana passada i fins a aquest dijous han entrat al país un total de 93.000 vehicles als quals cal afegir els 5.000 que ho van fer divendres passat a la tarda. El dia que més vehicles han entrat al país per la frontera del Riu Runer ha estat aquest dijous 8 de desembre, quan van passar per aquest punt fronterer 12.900 vehicles. Tal com posa en relleu el responsable del Centre Nacional de Trànsit (Cenatra), Daniel Rodríguez, les previsions que s'havien marcat per a aquest pont, que era de 125.000 entrades des de dissabte de la setmana passada, se superaran amb escreix. Així, es tancarà aquest pont superant les xifres que es van aconseguir el 2011 i el 2005.

Rodríguez ha posat en relleu que els dies que més entrades s'han registrat, en total, en aquest llarg pont han estat dissabte i diumenge de la setmana passada, ja que als vehicles que van arribar al país per la frontera del sud cal sumar-hi els que ho van fer per la del nord. En aquestes dos jornades, el volum d'entrades es va situar al voltant dels 18.000 el dissabte i 17.000 el diumenge.

Per aquest divendres es preveuen retencions en l'entrada pel Riu Runer però no tant importants com les que es van registrar aquest dijous. Al llarg del cap de setmana, els problemes es donaran, sobretot, en la sortida pels passos fronterers, ja des d'aquest mateix divendres i fins al diumenge, s'espera que l'important volum de turistes que es troben al Principat marxin. Diumenge, cap a les 15 hores, des de Mobilitat preveuen que ja hagi acabat aquesta operació sortida.