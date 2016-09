Detingut un home a Puigcerdà per vendre marihuana al seu domicili

Després d’iniciar la investigació a principis de juliol, els Mossos d'Esquadra van detenir, el passat dijous 15 de setembre, un home de 43 anys, de nacionalitat espanyola i veí de Puigcerdà, per vendre marihuana des del seu domicili situat a la Baixada de Ca l'Andran de Puigcerdà. En el moment de l’entrada i perquisició al domicili del sospitós, detingut com a presumpte autor d'un delicte contra la salut pública, es van localitzar prop d'1,4 quilograms de marihuana (valorada en 7.900 euros), una balança de precisió i bossetes per embolcallar la droga. Els Mossos d'Esquadra van realitzar la detenció després de comprovar que bona part dels compradors que anaven a l'immoble eren menors d'edat. Un cop constatat el delicte es va esbrinar que al domicili hi havia empadronats mare i fill, els quals presumptament eren els venedors.

Durant els dispositius de vigilància, iniciats al juliol, els agents van comprovar que bona part dels compradors que anaven a l'immoble eren menors d'edat. Un cop constatat el delicte es va esbrinar que al domicili hi havia empadronats mare i fill, els quals presumptament eren els venedors.

El detingut, amb nombrosos antecedents, va passar el 16 de setembre a disposició judicial al jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Puigcerdà. La mare va quedar citada després de declarar com a investigada a la comissaria dels Mossos.