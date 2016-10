Detingut un home per fer-se tocaments davant de dues menors en un autobús de línia regular

La Policia va detenir dissabte passat a la tarda a Andorra la Vella un home de 36 anys, resident, com a presumpte autor d'un delicte contra la llibertat sexual. Tal com han informat des del cos policial, l'home, presumptament, s'hauria fet tocaments davant de dues menors durant el trajecte d'un autobús de línia regular. Aquesta detenció forma part de les setze efectuades per la Policia durant la setmana passada, concretament del 10 al 16 d'octubre. D'entre elles, destaca també la d'un no resident de 32 anys, el passat dia 12. Es tracta d'un reincident que feia temps que estava sent buscat per la Policia andorrana, i de fet era objecte d'una ordre de recerca judicial amb detenció. Està acusat de diversos delictes contra el patrimoni i d'haver furtat mercaderia a Sant Julià i Andorra la Vella per valor de 6.000 euros, així com 400 euros en efectiu d'una caixa registradora d'una farmàcia d'Andorra la Vella.

Segons ha informat la Policia, l'home venia al Principat "amb l'únic objectiu de cometre furts de mercaderia", sobretot productes de cosmètica i perfumeria. De fet es té constància que ha estat al país fins a vuit cops aquest any. Algunes vegades, a més a més, ho feia acompanyat d'una nena d'uns 10 anys, la qual "utilitzava" per cometre les sostraccions.

L'home va ser detingut el migdia de dimecres a la frontera hispanoandorrana del riu Runer. La investigació s'ha pogut dur a terme gràcies també a les càmeres de videovigilància instal·lades en alguns establiments. Una vegada identificat, explica el cos policial, "es va saber que aquest individu acumulava més de 50 controls i detencions pels Mossos d'Esquadra per fets similars".

Pel que fa a la resta de detencions, també hi ha la d'un home resident de 44 anys, que el 10 d'octubre va ser detingut a la capital com a presumpte autor d'un delicte de maltractaments en l'àmbit domèstic i resistència greu a un funcionari de policia. Hauria agredit a la seva parella i posteriorment s'hauria encarat envers la patrulla actuant. Així mateix, el dia 14, a Sant Julià, la Policia va detenir dues dones residents de 18 i 26 anys, arran d'una discussió i baralla a la via pública. Les dues dones pressumptament van agredir-ne una tercera.

Finalment, la Policia ha detingut tres persones per possessió de drogues. Totes les persones han estat interceptades a la frontera hispano-andorrana del riu Runer. Pel que fa a les detencions per conduir sota els efectes de l'alcohol se n'han fet vuit. Especialment rellevant és la dona que es va accidentar a l'avinguda del Pont de la Tosca dijous passat i que conduïa amb una taxa de 2,36 g/l.