Detingut un conductor després de patir un accident i donar positiu per alcohol i estupefaents

Un conductor de 36 anys ha estat detingut la matinada d'aquest divendres després de patir un accident i donar positiu als controls d'alcoholèmia i productes estupefaents. Els fets han tingut lloc, tal com informa la Policia, a la CG 1, a la rotonda de la Margineda, quan passaven deu minuts de dos quarts de cinc de la matinada. En el sinistre només s'ha vist implicat un vehicle, un Golf VR6 amb matrícula andorrana que conduïa la persona que ha estat detinguda. El conductor ha donat un resultat positiu d'1,71 grams d'alcohol per litre de sang i també han resultat positives les anàlisis de cocaïna i cànnabis. Per aquesta raó, després de rebre l'atenció mèdica per poder curar les ferides que havia patit a l'accident, ha estat detingut i passarà a disposició judicial en les properes hores.