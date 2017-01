Deteriorament de la qualitat de l’aire afavorit per l’anticicló

Durant les darreres setmanes s’ha viscut un deteriorament de la qualitat de l’aire, en gran part afavorit per les condicions meteorològiques. El fet és que des de l’1 de desembre passat només s’han registrat quatre dies sense el fenomen de la inversió tèrmica (és a dir el 12%). Això ha afavorit que l’índex de la qualitat de l’aire al fons de vall hagi estat bo dinou dies, mentre que els quinze dies restants ha estat regular, segons les dades facilitades pel departament de Medi Ambient. Cal constatar que no hi ha hagut cap dia amb una qualitat de l’aire dolenta o deficient.

Medi Ambient va assenyalar que la dispersió i el transport dels contaminants en l’aire depenen de l’estat de l’atmosfera i de les condicions meteorològiques. La situació anticiclònica de les últimes setmanes fa que ens trobem en una situació d’estabilitat atmosfèrica, que és un dels factors determinants en la dispersió dels conta­minants.

En algunes hores del dia s’observa inversions tèrmiques. Habitualment, la temperatura de l’aire disminueix amb l’altitud, i això fa que les masses d’aire a prop del terra, més calentes i per tant més lleugeres, ascendeixin i permetin una bona dispersió vertical. Durant una inversió tèrmica, les capes d’aire en altitud són més calentes que les dels nivells de prop de terra, i això frena la dispersió vertical dels contaminants i fa que estiguin bloquejats sota una capa d’inversió que actua com un tap tèrmic. Les inversions es produeixen sobretot a l’hivern, els dies de sol i sense núvols, és a dir en una situació anticiclònica.

Amb tot, el director de Medi Ambient, Marc Rossell, va explicar que també influeixen en la qualitat de l’aire els focus d’emissió (els vehicles i les calefaccions). Així, les dades indiquen que hi ha més contaminació a l’hivern i que els caps de setmana en alguns casos es pot arribar a reduir a la meitat respecte als valors registrats entre setmana. També va explicar que les vacances escolars i la reducció de la mobilitat interna compensen les emissions dels vehicles dels visitants que acull el país durant aquests dies.

Des de Medi Ambient es va insistir que quan l’aire es deteriora cal actuar per reduir les emissions, ja sigui les que provenen de les calefaccions com les dels vehicles de combustió, fent-ne un ús sostenible, només quan sigui necessari, i prioritzant els desplaçaments a peu. Rossell també va recordar que quan hi ha inversió tèrmica no està permesa la crema d’herbes o rostolls, una prohibició que sovint no es compleix.