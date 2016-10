Desestimat el recurs per la presó de Joan Pau Miquel

Definitivament, l’exconseller general de BPA, Joan Pau Miquel, complirà el topall que marca la llei en presó provisional. La sala penal del Tribunal Superior va sentenciar ahir la desestimació del recurs presentat per Miquel contra la tercera pròrroga de la presó provisional.

Amb la pròrroga decretada per la batlle que instrueix el cas BPA, Miquel continuarà a la presó provisional com a màxim fins a mitjans de novembre. Aleshores es plantegen diversos escenaris.

O quedarà en llibertat o la batlle tancarà abans la instrucció i el Tribunal de Corts demanarà de mantenir-lo al Centre Penitenciari fins que se celebri el judici, en un termini màxim d’un any.

Cal recordar que el 10 d’octubre passat es publicava la sentència del Tribunal Constitucional que estimava en part el recurs d’empara presentat per Miquel i anul·lava la sentència del Superior de l’11 d’agost del 2016. Segons el Constitucional, es vulnerava el dret a la llibertat del recurrent per mantenir la darrera pròrroga en base a una “fonamentació mancada de suport constitucional suficient”.

Joan Pau Miquel va ser empresonat per ordre judicial el març del 2015 i, ara per ara, és l’única persona que ha ingressat al Centre Penitenciari per la causa de BPA.