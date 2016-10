Demanda judicial contra el plec de bases de les línies d’autobús

Tal com havia anunciat, la Cooperativa Interurbana ha presentat una demanda a la Batllia contra el plec de bases del concurs per a les noves línies de transport públic nacional. Aquesta actuació arriba després que aquesta companyia juntament amb la Hispano Andorrana i Montmantell presentessin un recurs administratiu al Govern. El president de la Cooperativa Interurbana, Gabriel Dallerès, va assenyalar que, tot i que alguns punts ja van ser aclarits pel mateix executiu, encara hi ha aspectes que generen dubtes. Així, l’empresa segueix mantenint que el plec de bases continua sense oferir la seguretat jurídica ni la tranquil·litat econòmica que hauria de garantir.

El fet és que aquesta setmana finalitzava el termini per presentar una demanda per la via judicial. En aquest cas, la Cooperativa Interurbana ha decidit fer aquesta actuació legal tota sola, sense posar-se d’acord amb cap altra empresa que hi podria estar interessada. Dallerès va recordar que, un cop obertes les ofertes dels licitadors, els interessos de les diferents parts poden no ser coincidents i per això cal que “cadascú s’expressi amb llibertat”.

Els arguments

Els arguments exposats per la Cooperativa Interurbana en la demanda judicial són pràcticament els mateixos que els utilitzats en el recurs administratiu. En aquest s’indicava que el concurs per a la concessió de les noves línies no permet garantir l’equilibri financer de l’adjudicatari, un fet que posa en perill el nivell de remuneració dels treballadors. Així mateix es va demanar més concreció a l’hora de determinar quines són les necessitats (amb els quilòmetres, les hores de personal i els vehicles que es requereixen) i els costos de tot plegat.

En el recurs també es va indicar que s’observa la vulneració de diversos aspectes legals, que fan referència al règim d’explotació i si l’adjudicació de cada línia serà exclusiva (uns aspectes que no estan definits amb exactitud) i el desconeixement sobre el contingut de la plataforma gestora. També es considerava que les fiances són massa elevades –d’1,8 milions d’euros per cada tram– i que no es permet plantejar diversos escenaris i propostes ajustades a cadascun (com l’obligació de presentar una única proposta per lot quan les empreses remarquen que l’optimització de recursos serà diferent si una companyia és adjudicatària d’un o més lots). En el recurs també s’exposava que la plataforma gestora vulnera la Llei de competències comunals i la Llei general de finances públiques i que s’estableix aquest òrgan sense habilitació legal.

Per altra banda, la Cooperativa Interurbana havia presentat un altre recurs en què anunciava que demanarà més de 7 milions d’euros per danys i perjudicis en el cas que no se suspengui el concurs. Sobre aquest, el Govern va concloure que no tenia lloc perquè el perjudici no s’havia generat i, per tant, Dallerès va recordar que no s’hi donarà continuïtat judicial.

Tot i la demanda judicial, el procés per a l’adjudicació de les línies de transport públic pot continuar el seu curs de forma normal a excepció que la Batllia mani aturar-lo.