Darrera crida d'Andorra Telecom als 514 clients que no han tramitat el canvi a la fibra òptica

La campanya d'apagada del coure, impulsada per Andorra Telecom per donar un "salt tecnològic" i fer passar el servei telefònic per la fibra òptica, acaba el 31 de desembre i encara queden 514 clients, 384 particulars i 130 empreses, que no han tramitat el canvi. El director de Relacions amb el Client de la companyia de telecomunicacions, Josep Vilana, ha advertit aquest dijous que a partir de l'any vinent "donarem de baixa automàticament les línies que no s'hagin passat a la fibra òptica".

Les dades presentades per Andorra Telecom mostren una evolució constant de clients que han tramitat la baixa de la línia de coure, en el darrer mes han passat de 991 clients als 514 actuals. Vilana ha recordat que les persones que vulguin canviar aquest sistema poden trucar al 115, el Centre d'Atenció Telefònica, o dirigir-se a l'agència comercial de l'ens.

Encamp, amb 139 usuaris, i Canillo, amb 127, són les parròquies amb més clients que encara tenen línies de coure. La Massana en té 115, Sant Julià de Lòria, 8,7 i Ordino, 46, després que Andorra la Vella i Escaldes-Engordany iniciessin el procés de migració el 30 de juny.

"Una de les principals dificultats que ens estem trobant, tot i haver enviat una carta certificada a cadascun d'ells, és contactar amb els clients de les segones residències de les parròquies altes, però aquests darrers ponts ens han ajudat i esperem que amb l'inici de les festes puguem acabar de contactar amb els clients perquè puguin fer el canvi", ha explicat Vilana.