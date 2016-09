Dani Fornell i Cristina Pérez, guanyadors del concurs fotogràfic de Natura

El jurat de la primera edició del Concurs fotogràfic de Natura ha decidit premiar les fotografies titulades “Desglaç primaveral”, de Dani Fornell, i “Aigües estancades”, de Cristina Pérez. El concurs es va convocar en motiu del Dia Mundial del Medi Ambient i ha rebut un total de cinquanta-quatre imatges participants, de les quals el jurat ha destacat en general la seva bona qualitat i varietat, ja que recullen diferents aspectes de les zones humides i els organismes aquàtics.

El jurat ha estat format pel conseller de Medi Ambient, Sergi Gueimonde, els fotògrafs Jaume Riba i Eduard Comellas, la directora de la Capsa, Rosa Mujal, el biòleg Jordi Nicolau i les directores de Medi Ambient i Turisme, Cristina Pérez i Emma Jiménez.

La primera fotografia guanyadora ha estat decisió plena del jurat i ha recaigut en “Desglaç primaveral”, per la seva originalitat i composició. “Hem valorat la mirada especial del fotògraf, la força i la llum de la imatge”, ha afirmat Jaume Riba.

La segona imatge guanyadora ha estat decisió del jurat però en base a les deu fotografies més ben valorades a facebook. “Aigües estancades” ha estat una de les que més ha agradat a la xarxa social i també ha rebut el vot del jurat. “Es tracta d’una bona composició a nivell de paisatge i a més és la més ajustada a la temàtica proposada”, assegura el fotògraf Eduard Comellas.

Els premis han estat una estada per a dues persones al refugi del Comapedrosa i una excursió a cavall fins al pla de l’Estany.

Les imatges guanyadores i una selecció de les fotografies més votades a facebook es podran veure el mes que ve en una exposició al Centre d’Interpretació del Comapedrosa, el CIC. “Accions com aquestes s’emmarquen el la línia de posar en valor el nostre patrimoni natural”, explica el conseller de Medi Ambient, Agricultura i sostenibilitat, Sergi Gueimonde.

Vista la bona acceptació del concurs, l’any que ve es convocarà la segona edició amb una temàtica diferent, però sempre tenint com a protagonistes les muntanyes del país.