Cues de fins a vuit quilòmetres per entrar al país des d’Espanya

La carretera que enllaça amb Espanya, l’N-145, va registrar ahir a les Valls de Valira, a les nou del matí, cues de vehicles de fins a vuit quilòmetres per entrar a Andorra. Les retencions en direcció al centre del país van arribar a ser de fins a un quilòmetre i mig a la parròquia de Sant Juilà de Lòria entre les dotze del migdia i dos quarts de quatre de la tarda. Les cues a la frontera del riu Runer es van tornar a repetir també durant la jornada d’ahir a la carretera general 1, en aquest cas per sortir del país, a partir de les cinc de la tarda i van arribar a tenir a aquesta hora uns tres quilòmetres de llargària, segons va informar el Centre Nacional del Trànsit. Per al dia d’avui la previsió és que no hi hagi gaires complicacions en la circulació de vehicles pel que fa a la frontera amb Espanya, a l’espera de la jornada de dijous, en què s’espera de nou una gran afluència de visitants procedents de territori espanyol perquè es tracta d’un altre dia festiu.

L’estimació de l’Agència de Mobilitat és que durant aquests dies festius entraran al país uns 125.000 vehicles, la majoria dels quals a partir de demà dijous. Dissabte també hi va haver fins a set quilòmetres de retencions a l’N-145 per accedir a Andorra.

A l’interior del país també es van registrar les habituals cues que hi ha a les vies de comunicació després del tancament de les estacions d’esquí. Així, el trànsit lent de baixada a Encamp es van prolongar uns vint minuts i una hora i mitja al Prat del Colat, a la Massana, mentre que a Canillo les cues van durar també una hora i mitja aproximadament. Un accident que va tenir lloc al voltant de les sis de la tarda a la carretera de l’Obac va originar també que durant una estona el trànsit es compliqués a l’avinguda Tarragona d’Andorra la Vella en sentit nord.

D’altra banda, ahir, al voltant de dos quarts de tres, també va tenir lloc un accident a la carretera general 1, al punt quilomètric 7,400, a l’alçada del pont de Fontaneda (Sant Julià de Lòria). Es va tractar d’un xoc per envestida en el qual es van veure implicats dos vehicles, un turisme de la marca Audi A3 i un altre turisme, un Opel Meriva, tots dos amb matrícula espanyola. Segons va informar el cos de policia en un comunicat, inicialment hauria resultat ferida la conductora del cotxe Opel, una dona no resident de 57 anys.