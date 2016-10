Creixen les quotes per a l’hivern, l’11,7% per als hotels de pistes

Les autoritzacions de treball per a la temporada d’hivern han crescut el 3,83% respecte de l’any passat. Les que més s’incrementen són les destinades als hotels a peu de pistes, que augmenten l’11,76% després de la demanda registrada fa un any i les peticions de la patronal. Amb tot, hi ha activitats que es redueixen, com són les agències de viatges (-20%) i el comerç especialitzat en les activitats d’hivern (-13,33%).

En total, la quota global per a la temporada és de 3.281 autoritzacions. D’aquestes, 1.765 són per a establiments hotelers, 851 per a estacions d’esquí, 380 per a hotels de pistes, 40 per a agències de viatges, 232 per a comerços de lloguer d’esquí i 13 per al comerç al detall. El ministre portaveu, Jordi Cinca, va destacar també l’increment de les autoritzacions per a treballadors fronterers. Així, de les 3.281, 140 estan reservades per a les persones de l’àmbit territorial més proper, xifra que suposa un augment del 18,64% en relació a l’any passat. Cinca va apuntar que es dóna resposta així a la petició de les autoritats i els treballadors d’aquestes zones, que han demanat en diverses ocasions que s’estableixi la màxima agilitat i possibilitats per accedir al mercat laboral andorrà.

Del total de les autoritzacions, 1.976, a més de les 140 per a fronterers, estan destinades a treballadors de la Unió Europea, mentre que el 40% restant s’obre a persones d’altres països (la quota creix un 2,33% per als comunitaris i un 4,86% per als extracomunitaris).

Per altra banda, el Govern també va aprovar ahir la quota general per al període de l’octubre del 2016 a l’abril del 2017. En aquest cas també es registra un augment “substancial”, va dir el ministre portaveu. S’ha incrementat fins a 596 autoritzacions, un 44,31% més que el 2015. Amb tot, aquesta xifra es podrà ampliar, si en aquest període es veu la necessitat de fer-ho, fins al 30%.

En el cas de la quota general, a banda d’ampliar el nombre d’autoritzacions per a totes les ocupacions que es van oferir l’any passat se n’hi han inclòs de noves relacionades amb la construcció. Això és degut al “repunt” en aquest sector, segons han indicat els empresaris del sector, que han posat de manifest les dificultats per trobar encofradors, enguixadors o muntadors de prefabricats, entre d’altres. Aquí també han crescut les autoritzacions per als treballadors fronterers, que han augmentat més del doble, de 68 a 146 aquest any.

Quant a la determinació del nombre d’autoritzacions que es poden lliurar a cada empresa en el marc de la quota general, ha passat del 5% al 10% de la mitjana d’assalariats que l’empresa registri a la CASS en el període comprès entre l’1 de novembre del 2015 i el 30 d’abril del 2016.