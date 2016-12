Crèdit Andorrà treu al mercat un préstec lligat a la certificació Andorra Regenera

Crèdit Andorrà ha tret al mercat un préstec vinculat als criteris de la certificació Andorra Regenera, que vol impulsar projectes vinculats a la sostenibilitat i el benestar social. Aquest nou producte té un tipus d'interès fix de l'1,93% TAE i el límit màxim de l'import de concessió del préstec és del 80% de la inversió total de les reformes.

Crèdit Andorrà incorpora un nou producte a la seva cartera de finançament: el préstec Regenera. Es tracta, tal com informen des de l'entitat, d'un producte que posa a la disposició de les empreses i dels particulars "un finançament a mida" per construir o rehabilitar immobles que compleixin els criteris de la certificació Andorra Regenera. Es tracta d’una certificació que té per objectiu impulsar projectes que suposin un estalvi en el consum energètic i contribueixin a la sostenibilitat del país i al benestar i qualitat de vida de la societat.

El préstec Regenera té un tipus d’interès fix de l’1,93% TAE, per tota la durada del préstec, que com a màxim és de fins a 20 anys, i el poden sol·licitar tant propietaris d’immobles com empreses. El límit màxim de l’import de concessió del préstec és el 80% de la inversió total en les reformes a l’immoble d’acord amb aquest projecte. Les cancel·lacions totals o parcials estan subjectes a les condicions del mercat.