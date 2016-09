Crèdit Andorrà edita un programa per fomentar els hàbits saludables

La Fundació Crèdit Andorrà ha editat A la vostra salut, un programa que promourà els hàbits saludables mitjançant capítols de tres minuts que donen consells sobre alimentació, activitat física, actitud personal i salut de la mà de professionals del país en actiu, com nutricionistes, professors, metges, fisioterapeutes i cuiners. Fins a l’1 d’octubre del 2017, s’emetrà cada setmana un capítol diferent abans dels informatius del migdia i de la nit d’Andorra Televisió.

Fins a 54 capítols aconsellaran sobre aspectes com els beneficis de menjar en família, la salut postural, el colesterol, la migranya o menjar fora de casa, de manera transversal perquè arribin a totes les edats. La directora de la Fundació Crèdit Andorrà, Francesca Ros, va explicar que l’objectiu és aportar formació, informació i sensibilització del que suposen certes malalties de gran impacte social, per intentar així evitar-les sempre que sigui possible.

Ros va recordar que aquest programa s’emmarca en La salut al dia de la Fundació Crèdit Andorrà, una línia de treball centrada a formar i sensibilitzar la població sobre els hàbits saludables i a oferir eines per millorar la qualitat de vida, i fins ara ho havia fet mitjançant tallers o xerrades. En aquest sentit, va explicar que van pensar que “entrant a les llars andorranes podíem incidir més en el foment dels hàbits saludables i, tractant-se d’hàbits, potser si ho repeteixes al final et fan cas”. A la vostra salut s’emetrà també en tots els canals online de la Fundació Crèdit Andorrà i del banc, com són la web corporativa, la sala de comunicació, Facebook i Youtube.