El ministre d’Educació i Ensenyament Superior, Èric Jover, va anunciar ahir que el Govern obrirà el mes de gener de l’any que ve una nova convocatòria per cobrir vint places de col·laborador educatiu. Tal com estableix la Llei de funció pública, primer es farà un concurs oposició de promoció interna i seguidament es publicarà un edicte extern. Jover va explicar que la convocatòria de l’edicte serà de caràcter públic i que es ponderarà positivament l’experiència de les persones que han ocupat aquestes places com a eventuals.

El ministre va assenyalar que el col·laborador educatiu és una figura que dóna suport al procés d’aprenentatge però que no té responsabilitats pedagògiques als centres. Actualment hi ha 155 persones realitzant aquesta tasca, de les quals 108 són fixes i 47 eventuals. Així mateix va indicar que s’ha optat per obrir un edicte per a aquest personal perquè registra un alt percentatge d’eventualitat. La intenció és que s’incorporin al setembre.

Jover va exposar que aquest és un nou pas que es fa cap a l’objectiu de reduir el nombre d’eventuals que té el sistema educatiu, una xifra que es considera massa elevada i d’aquí que al programa electoral es recollís el compromís de rebaixar-la en el transcurs de la legislatura.

En aquest sentit va recordar que el gener del 2016 ja es va obrir un edicte per a 20 places, de les quals se’n van cobrir 19. La convocatòria que s’obrirà l’any que ve no serà la darrera i es preveu de cara al 2018 fer-ne una altra. L’objectiu del ministeri és reduir a la meitat el volum d’eventuals que hi ha en aquests moments, que ascendeix a 200 d’un total de 1.000 professors.

Per altra banda, el consell de ministres va aprovar la signatura d’un nou acord amb el Collège d’Europe de Bruges pel qual es renova la relació ja existent amb aquesta entitat educativa. Amb l’acord es renova el compromís dels ajuts a l’estudi amb aquest centre i s’amplia l’oferta educativa amb formació per millorar el coneixement sobre la Unió Europea a personal de l’administració pública que estigui vinculat a la negociació per l’Acord d’Associació amb la UE. Des de l’any 1998, el Govern convoca la beca anual Collège d’Europe destinada a estudiants de màster tant per a la matrícula com ajuts per a la residència i la manutenció. La renovació de l’acord preveu que els ajuts a estudiants que quedin deserts revertiran en formació per als treballadors de l’administració. Des del 1998 s’ha atorgat vuit beques.