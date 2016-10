Confessa agredir sexualment dos menors i afronta 12 anys de presó

Els fets ocorreguts a meitat de novembre de l’any passat que són constitutius, segons el fiscal, dels delictes majors d’agressions sexuals qualificades pel fet de ser les víctimes menors d’edat i del delicte d’amenaces, només tenen declaracions del processat (un home gallec de 47 anys) i de les dues víctimes, dues nenes de 9 anys. Per tant, sense cap testimoni, la vista judicial d’ahir es va basar en el relat dels fets d’aquestes parts, i també en les testificals dels pèrits de l’equip de psicòlogues i assistents socials que van atendre les menors.

Pel que fa al delicte d’agressió sexual, el mateix processat va confessar haver-se emportat les dues nenes a un lloc aïllat, un berenador, a la zona de Ciutat de Valls i haver-los dit que li toquessin el penis per sobre del pantaló. Totes dues ho van fer. Més tard, en un altre lloc, més amagat, va dir que li practiquessin una masturbació i una de les nenes ho va fer mentre l’altra es tapava la cara. L’home va agafar la mà de la primera per dirigir-li la masturbació fins a l’ejaculació final. Mentrestant va fer tocaments a les parts íntimes de la menor sense penetració.

Tocaments, masturbació i ejaculació van ser fets confirmats per les dues parts. L’altra qüestió a provar és si les nenes van actuar intimidades i amenaçades o no. El processat nega haver-les amenaçat però confessa que els va dir que tot el que havia passat “quedava entre ells”. El fiscal, per contra, considera que això ja és prou amenaça i es basa en les declaracions d’una de les menors, que diu que va actuar perquè patia per la integritat de la seva família. Inclús el fiscal va dir que l’acusat s’havia arribat, després del dia dels fets, a l’escola on anaven les nenes per intimidar-les. L’acusat va reconèixer haver-se acostat a l’escola però perquè buscava feina en una fleca propera. A més, el fiscal considera que el processat és un perill per a la societat perquè vivia en una caravana i, estant a Andorra només per uns dies, va cometre aquests “fets gravíssims”. Per tot demana, pels delictes majors d’agressions sexuals a menors, una pena de sis i quatre anys i mig per cadascun. I pel d’amenaces, un any per cadascuna. En total, dotze anys, a més de l’expulsió definitiva i la prohibició d’entrar en contacte amb les víctimes durant dotze anys.

L’acusació particular de la mare d’una menor, que actuava com a actor civil, va reclamar més de 12.000 euros pels danys psicològics, que li han provocat un estrès posttraumàtic confirmat per les pèrits psicòlogues, i pels danys a ella. La defensa, que nega les amenaces, només reclama un total de cinc anys per les agressions sexuals a totes dues menors.

DEMANA PERDÓ I TRACTAMENT

L’informe pericial del processat indicava que és “un home primitiu”, “amb manca de socialització” i una “capacitat intel·lectual molt limitada” i que necessita “un tractament de rehabilitació”. El processat, que des del 12 de novembre de l’any passat està a la Comella, va explicar que l’havien posat en contacte amb un psiquiatre, que només li havia donat un tractament amb medicaments. Ell demanava alguna cosa més, perquè no sabia explicar per què ho havia fet i tenia por que tornés a passar i va mostrar el seu penediment. En acabar la vista l’acusat va demanar perdó a les dues menors i a les seves famílies.

Les menors van declarar en una sala davant del tribunal i sense tenir cap contacte amb el processat, que va refusar

escoltar les declaracions de les nenes.