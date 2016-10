Conferència sobre com parlar amb els adolescents

La Fundació Crèdit Andorrà ofereix una conferència sobre la comunicació afectiva i efectiva amb adolescents, que anirà a càrrec de la pedagoga Eva Bach i que tindrà lloc aquest dimecres, 26 d’octubre, a les set de la tarda a l’edifici Crèdit Centre. La conferència està emmarcada en el programa La salut al dia de la fundació –orientat a col·laborar en la millora de la salut i de la qualitat de vida de la població– i servirà per posar sobre la taula algunes claus per comprendre millor els fills adolescents i poder educar amb èxit durant aquesta etapa de la vida.

Bach és especialista en desenvolupament personal, intel·ligència emocional, comunicació i relacions interpersonals. La conferència abordarà també quins serien uns bons requisits per a una bona comunicació i com parlar amb els adolescents per establir una bona sintonia, i donarà alguns exemples de missatges concrets que poden ajudar a educar-los amb eficàcia, respecte i tendresa.

Bach és pedagoga, mestra, escriptora, formadora, terapeuta i orientadora familiar, té una experiència docent de més de set anys a infantil i primària i, actualment, també fa de professora en diversos postgraus universitaris. És especialista i investigadora en emocions, comunicació i relacions humanes, així com pionera i promotora de l’educació emocional en els àmbits familiar i escolar. Formada en psicologia i psicoteràpia humanista, va cursar un postgrau en pedagogia sistèmica. És terapeuta en constel·lacions familiars i formadora de l’institut Gestalt.