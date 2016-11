Condemnat el motorista que va xocar amb un altre que va morir

El Tribunal de Corts ha condemnat el motorista que va col·lidir amb un altre, que va morir al cap de poques hores de l’accident, a la recta de Santa Coloma, a quinze mesos de presó condicional i la privació del permís de conduir durant dos anys, perquè el considera autor d’un delicte major d’homicidi per imprudència greu. El condemnat a més haurà d’indemnitzar la família de la víctima mortal amb 50.000 euros. A banda haurà de satisfer la pensió alimentària que pagava la víctima a la filla (que tenia 8 anys quan van passar els fets) des de la data de l’accident fins que la filla tingui 25 anys.

L’accident va tenir lloc el juny del 2013 a l’avinguda Santa Coloma. La fiscalia va demanar una pena de 18 mesos de presó condicional i 30 de retirada del carnet de conduir, a més del pagament d’una responsabilitat civil valorada en uns 300.000 euros. El fiscal va considerar durant el judici que el motorista va ser responsable de l’accident perquè no va vigilar en incorporar-se a la via des del sentit contrari. Això malgrat que la víctima conduïa a més de 100 quilòmetres per hora, el doble de la velocitat permesa, i amb un grau d’alcoholèmia d’1,57. El ministeri públic va deixar a criteri del tribunal decidir si la víctima també va tenir una part de responsabilitat en l’accident.

Per contra, la defensa va demanar l’absolució, perquè considerava que l’acusat havia maniobrat correctament i va culpar del sinistre les condicions en què anava i conduïa la víctima.

ATROPELLAMENT MORTAL

El Tribunal de Corts va condemnar també ahir el conductor que va atropellar, el juliol del 2011, dues turistes de nacionalitat polonesa al túnel de la Pedrera, a la carretera de la Massana, on va morir una d’elles, de 30 anys. La sentència el condemna a quatre mesos d’arrest nocturn per un delicte menor d’homicidi per imprudència lleu i a la retirada del permís de conducció durant dotze mesos, a més d’una contravenció penal de lesions per imprudència, amb una multa de 1.500 euros i un mes més de privació del carnet de conduir. Com a responsabilitat civil el condemnat haurà de pagar més de 22.000 euros als pares de la víctima i als tres germans, 6.000 euros per a cadascun.

La fiscalia va demanar durant la vista oral una pena de cinc mesos d’arrest nocturn condicional i dos anys de retirada del carnet, a més d’una indemnització en concepte de responsabilitat civil de 150.000 euros per als familiars de la víctima pel mateix delicte pel qual ha estat condemnat. El ministeri públic va considerar que el conductor conduïa amb excés de velocitat i no estava prou atent a la conducció.

En la vista oral, que es va celebrar el setembre passat, es va establir que el conductor anava a 86 quilòmetres per hora en un lloc limitat a 60. Els policies que van fer l’atestat van reconèixer que el lloc per travessar que van escollir les víctimes, una noia polonesa i l’acompanyant, que va resultar ferit, no va ser el més idoni i que la roba que duien no en facilitava la visibilitat. Per aquest motiu, la defensa va considerar que l’accident va ser imprevisible i inevitable i va demanar l’absolució.

Declarat culpable un policia per revelació de secret

Un agent de policia va ser condemnat ahir, per un delicte major de revelació de secret professional que afecta la intimitat d’una persona, a sis mesos de presó condicional i un any de suspensió d’exercir les seves funcions com a agent de policia, i a pagar una indemnització de 600 euros a la víctima per perjudici moral. L’agent va ser acusat de fer ús del seu càrrec per disposar d’informació d’una dona i fer-ne ús. La informació la va facilitar a un home que l’hi havia demanat amb motiu d’una entrevista laboral a la dona. Les dades facilitades per l’agent a aquest home eren privades i d’ús policial. La víctima considera que li va ser vulnerat el dret a la intimitat. L’home que va rebre la informació també va ser acusat del delicte de revelació de secret, però la sentència dictada ahir pel Tribunal de Corts va decidir absoldre’l d’aquest delicte.

Dos anys de presó per furt

El delinqüent amb més historial d’antecedents, segons va dir el mateix president del tribunal que el va jutjar, ha estat condemnat a dos anys de presó ferma (ja ha complert sis mesos) per dos delictes majors de furt amb força a les coses en grau de temptativa, amb l’agreujant de la reincidència, i a pagar a la víctima més de 4.500 euros. Els altres dos acusats han estat acusats a penes inferiors, ja complertes, per un delicte major de furt. Els fets van ocórrer el desembre passat.