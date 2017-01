Conclou la campanya de substitució de la telefonia de coure amb 208 clients pendents de migració

Andorra Telecom ha conclòs la campanya de substitució dels serveis de telefonia de coure, que s'ha desenvolupat durant el 2016 a totes les parròquies del país, i que ha finalitzat amb 208 clients, 33 empreses i 175 residencials, pendents de la migració a la fibra òptica. El director de Relacions amb el Client de la companyia de telecomunicacions, Josep Vilana, ha comparegut aquest dilluns per fer balanç de la campanya i s'ha mostrat "molt satisfet" pels resultats: "Aquesta xifra és fins i tot millor del que podíem arribar a pensar, perquè hem passat dels 6.000 serveis a principi d'any als 208 que han quedat".

La primera fase de l'apagada de les línies de coure per als serveis de telefonia va cloure el 30 de juny Andorra la Vella i Escaldes-Engordany, i la segona, que acabava el passat 31 de desembre a la resta de parròquies, ha deixat un balanç de 208 clients pendents de migrar, dels quals 33 són empreses i 175 són residencials. Les xifres han deixat "molt satisfet" el director de Relacions amb el Client d'Andorra Telecom, Josep Vilana, qui ha explicat que durant les darreres dues setmanes han tingut un descens del 61,5% de clients que s'han donat de baixa del servei.

"En el darrer moment s'ha vist reflectit el nombre de clients que s'han mogut per contactar-nos", ha explicat Vilana, en relació als 545 abonats que el 15 de desembre encara tenien activats els serveis de telefonia amb línies de coure. "Segur que no hi ha ningú que no s'hagi assabentat que la campanya acabava el passat 31 de desembre", ha afegit el responsable de Relacions amb els Clients de la companyia, qui ha recordat la "l'esforç" que ha fet Andorra Telecom per contactar reiteradament tots els seus abonats.

Un percentatge dels 208 clients que no han migrat els serveis a la fibra òptica corresponen, segons Vilana, a "clients de segona residència, empreses que tot i tenir la fibra òptica contractada també mantenen la línia de coure o persones que esperen que els desconnectem per donar-se de baixa".

Andorra Telecom deixarà el marge d'una setmana, fins el 9 de gener, per donar de baixa aquests línies de manera automàtica. "Si algun client necessita el servei per funcionar s'haurà de posar en contacte amb nosaltres, que donarem la solució més escaient per a cada cas, com que són molt poques línies creiem que podem anar donant solucions individualitzades", ha conclòs Vilana. L'apagada de la telefonia per coure estalviarà el cost de manteniment de la infraestructura a la companyia, xifrat en 1,5 milions d'euros.

"Gran projecte" per al 2017

El director de Relacions amb el Client d’Andorra Telecom, Josep Vilana, ha explicat que el canvi de terminals ONT de fibra òptica, a les 34.000 llars que tenen contractat el servei, serà el "gran projecte" de la companyia de telecomunicacions per aquest 2017. "El desplegament començarà el primer trimestre d'enguany, però anirem donant detalls els propers mesos", ha afegit Vilana.