Compromís aposta per aconseguir l’accessibilitat de carrers en 3 anys

El grup municipal de Compromís x la Seu presentarà, en el ple municipal que se celebrarà avui a l’Ajuntament de la Seu d’Urgell, una moció en què proposa una millora de l’accessibilitat dels carrers, espais i instal·lacions públiques de la Seu per adaptar-los a les persones amb mobilitat reduïda.

Aquesta millora ha d’estar precedida, segons aquesta formació, d’un informe tècnic realitzat pels tècnics municipals de l’Ajuntament de la Seu en què s’avaluïn les necessitats d’adaptació de l’accessibilitat a la ciutat. Amb això, Compromís proposa crear un calendari perquè, en un màxim de tres anys, es realitzin les obres recomanades per l’informe tècnic encomanat, prioritzant ja el proper any 2017 la reforma de l’accés a les oficines de RàdioSeu, les quals manquen totalment d’una accessibilitat adequada per a persones amb mobilitat reduïda.

Per Compromís, l’accessibilitat de tots els carrers, places i instal·lacions municipals és una prioritat.

A més, l’ordenament jurídic dóna un suport legal a aquesta mena d’iniciatives, tal com s’expressa en l’article 56 de la Llei 13/1982 d’integració social dels discapacitats (“Els ajuntaments han de preveure plans municipals d’actuació, per tal d’adaptar les vies públiques, parcs i jardins a les normes aprovades amb caràcter general, i estan obligats a destinar un percentatge del seu pressupost a les finalitats que preveu aquest article”) i en l’article 49 de la Constitució (“Els poders públics realitzaran una política de previsió, tractament, rehabilitació i integració dels discapacitats físics (...) per gaudir dels drets que aquesta Constitució atorga a tots els ciutadans”.

Esforços des dels anys 90

L’Ajuntament ha fet diversos esforços en aquesta direcció, a principis dels anys noranta i en els darrers cinc anys. Però Compromís constata que encara avui cal un esforç complementari per garantir la plena mobilitat en tots els indrets de la ciutat i dependències municipals.

Segons Compromís x la Seu, caldria destinar els diners necessaris al pressupost 2017 per garantir l’accessibilitat a les instal·lacions de RàdioSeu. El regidor de Compromís x la Seu, Joan Barrera, creu que “hem de fer que la Seu sigui una ciutat de tothom, amb igualtat per a tots els ciutadans que en recorren els carrers cada dia”.