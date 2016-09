Complir la directiva europea, un problema per a les asseguradores

Complir amb la directiva europea Solvència II pot representar un problema per a les companyies d’assegurances, sobretot les andorranes. Així ho han apuntat des del sector, encara que totes les fonts consultades s’han mostrat a l’espera de conèixer el contingut de la nova llei que regularà aquest àmbit i que va ser aprovada dimecres pel Govern.

Des de Santamaria i Cosan, Joan Santamaria va exposar que la directiva no ofereix complicacions tècniques, sinó que només és una qüestió de diners. Per això per a una empresa petita serà costós i es pot veure abocada a haver de fer una ampliació de capital. Santamaria va remarcar que el volum que es gira a Andorra no té res a veure amb el que es pot tenir en altres països de l’entorn, i per això defensa que no es poden adoptar els mateixos criteris que a Espanya, França o Portugal sense tenir en compte les especificitats del país. Preguntat per si el compliment de la directiva europea pot comportar la des­aparició d’empreses andorranes d’assegurances, va exposar que tot dependrà de les condicions en què quedin les de fora. Així mateix, va destacar la necessitat que tothom estigui en igualtat de condicions. Quant a la data d’entrada en vigor de la llei, prevista per a l’1 de gener del 2018, Santamaria va remarcar que no totes les companyies surten del mateix punt de partida. Amb tot va destacar que des del sector es defensa la necessitat de disposar d’una llei que doni garanties als assegurats.

Per la seva banda, Àngels Fernàndez Burgués, agent delegada d’Axa-Patrimoine Assegurances, va indicar que encara no saben si el termini per adaptar-se a la llei és suficient perquè encara no han vist el text. En relació a la directiva europea Solvència II va posar en relleu que les delegacions de companyies, en principi, compleixen totes aquest requisit. Així mateix, va apuntar que aquestes empreses se sotmeten constantment a auditories internes i externes. Fernàndez va remarcar que el sector de les assegurances sempre ha estat molt regulat i que va ser el primer de presentar els comptes al Govern. A més va afegir que totes les empreses aposten per la regulació però sempre segons les dimensions del país, ja que és innecessari sobredimensionar, i va destacar que l’executiu sempre hi ha estat sensible (una mostra va ser el canvi en la llei, ja que en el primer esborrany la meitat del sector no hi estava integrat). Amb tot, van indicar que l’aprovació per part del consell de ministres els ha arribat per sorpresa.