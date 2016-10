Comença la primera fase del desè Dictat nacional

El servei de Política Lingüística del Govern organitza per desè any consecutiu el Dictat nacional per als estudiants de tercer i quart de segona ensenyança dels tres sistemes educatius. Com en les edicions anteriors, la primera fase del dictat es farà simultàniament a totes les escoles; tindrà lloc el dimecres 19 d’octubre a les aules, a dos quarts de deu del matí, i hi participaran més de 1.400 alumnes.

Els tres millors de cada classe passaran a la fase final, que tindrà lloc el dissabte 26 de novembre, a les deu del matí, al Centre de Congressos d’Andorra la Vella, on competiran per endur-se xecs de 500, 300 i 150 euros per als tres primers classificats de cada categoria. Per celebrar aquesta desena edició, l'actor Roger Casamajor serà l’encarregat de llegir el Dictat en la fase final.

El dictat es divideix en dos categories: els alumnes de 3r de segona ensenyança de l’Escola Andorrana, els de 3ème del sistema francès i els de 3r d’ESO dels sistemes confessional i espanyol, d’una banda, i els de 4t, 2nde i 4t d’ESO, de l’altra.

Per a la primera fase, els textos que s’han escollit són fragments de 'Jo vaig treballar a Ràdio Cincinnati', del periodista Gabriel Fernàndez. El Dictat nacional compta amb el suport de tots els centres educatius, de Ràdio i Televisió d’Andorra i del Comú d’Andorra la Vella.