Ahir va fer exactament cinquanta anys que el Col·legi Sant Ermengol va obrir les portes. El centre es va estrenar el 3 d’octubre de 1966 amb una setantena d’alumnes després que el maig del 1965 el bisbe d’Urgell i copríncep d’Andorra, Iglesias Navarri, va signar l’acta fundacional de l’escola. L’edifici es va alçar en uns terrenys oferts pel Consell de les Valls. La directora actual, Anna Maria Villas, va recordar que el col·legi va venir a cobrir una mancança al Principat ja que en aquell moment hi havia dos centres educatius congregacionals per a nenes però no n’hi havia cap per a nens.

El centre va ser exclusiu per a nois fins a mitjans dels anys 70. Va ser a partir d’aleshores que es va introduir la coeducació a totes les escoles. Villas va remarcar que des d’aquell 3 d’octubre de 1966 han passat per aquestes aules més de 5.000 alumnes, i entre aquests n’hi ha un bon nombre que han ocupat càrrecs públics i polítics a més de professionals liberals, entre d’altres, va indicar. La directora del centre va destacar que el Sant Ermengol ha aportat molt en l’àmbit educatiu i tot plegat l’ha convertit en una institució al Principat.

Però el col·legi no només mira al passat sinó que està concentrat en el futur. Villas destaca que el fet que hagi passat de les mans dels Salesians a les Germanes de la Sagrada Família d’Urgell no ha comportat canvis importants en el substrat. Indica que els valors són els mateixos que van inspirar l’escola fa cinquanta anys, adaptats als nous temps pedagògics. Així mateix, considera que l’educació congregacional té el seu espai en la societat actual, i una mostra d’això és l’estabilitat en el nombre d’alumnes. Aquest curs són més de 850 i el centre disposa de més de 90 professors. Cal destacar que aquest any s’ofereix la possibilitat d’acollir els infants a partir de 2 anys i mig, un fet que ha fet créixer les inscripcions en vint alumnes més.

Per celebrar aquest cinquantè aniversari, ahir es va organitzar un acte institucional en què van ser presents els tres sistemes educatius, així com el copríncep episcopal, Joan-Enric Vives. En l’acte, el secretari del patronat rector del centre, Joan Massa, va oferir la conferència El Col·legi Sant Ermengol: memòria i sentit. L’esdeveniment tanca el programa d’activitats que s’han organitzat durant els darrers mesos.