Cinemes illa Carlemany proposa una nova edició de FestAndCine, amb entrades a 2,90 euros durant tres dies

Cinemes illa Carlemany celebra la segona edició del FestAndCine. Al llarg de tres dies (24, 25 i 26 d'octubre) es podrà accedir a totes les projeccions de pel·lícules de la cartellera per un preu de 2,90 euros.

L'acció pretén apropar i fer gaudir al públic d'uns dies de cinema a un preu més reduït de l'habitual, segons informen des de Cinemes illa Carlemany. Les entrades es poden adquirir a aquest preu excepcional tant si es compren directament a taquilla com si s’adquireixen a través del lloc web dels cinemes. La reducció, però, no s’aplica en el preu de les entrades per a les sessions de les òperes o ballets o en el preu de les entrades d’altres esdeveniments que es puguin organitzar des de Cinemes illa Carlemany.

La voluntat dels organitzadors és repetir l'èxit de la primera convocatòria, que es va celebrar abans de l'estiu i que va portar al cinema centenars d’espectadors.