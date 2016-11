Catorze persones i setze vehicles s'encarregaran de la treta de neu a Ordino

El Comú d'Ordino ja ha posat en marxa la campanya de treta de neu per aquest hivern, la qual va acompanyada d'una acció de conscienciació als prop de 4.700 ordinencs perquè col·laborin en les tasques de neteja, sobretot les entrades de les seves llars. "S'ha de fer palès que és cosa de tots", ha recalcat la cònsol menor d'Ordino, Gemma Riba, que ha explicat que ha editat 4.000 tríptics per informar i conscienciar. La Corporació comptarà amb una plantilla de catorze persones (nou de les quals fixes), i setze vehicles (tres s'han adquirit per aquest hivern) per dur a terme la treta de neu, tot i que compta a més amb una empresa externa a qui es contracta en cas de nevades intenses.

(Seguirà ampliació)