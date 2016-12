Càritas veu incrementada aquests dies la demanda de mantes i roba de casa per part de temporers

Quan arriba l’hivern una de les demandes habituals al Rober de Càritas és la que fan els temporers que vénen a fer la temporada d’esquí i que demanen llençols, mantes i tovalloles, i, en previsió d’aquesta petició, des de l’ONG ja es preparen lots amb aquests productes per atendre aquestes necessitats. Roba d’esquí per als infants perquè puguin fer esquí escolar o roba per a la feina són altres demandes freqüents que rep l’ONG, tal com destaca el seu president, Amadeu Rocamora, que recorda que es treballa perquè es pugui materialitzar un projecte de reinserció social aprofitant el Rober.

El problema de l'habitatge no és l'únic amb què es troben els temporers que vénen a fer la temporada. En aquest sentit, des de Càritas constaten que quan arriben al país aquestes persones s'adrecen a l'ONG per demanar tot un seguit d'elements bàsics com ara "mantes, llençols i tovalloles" per la qual cosa ja preveuen uns lots al Rober per satisfer aquesta demanda. Es tracta d'una demanda habitual i per tant des de Càritas preparen dues mantes, uns llençols i unes tovalloles i tal com exposa el president, Amadeu Rocamora, "l'agraïment quan reben això és enorme", ja que es troben que quan arriben aquí els manca aquest tipus de roba.

Al Rober, tal com exposa Rocamora, hi ha seccions que tenen "molt clares" com per exemple roba d'esquí per als infants que fan esquí escolar i també tenen un altre apartat per a aquelles persones que necessitin roba per treballar, especialment, camises blanques i pantalons negres pensats per a cambrers. I és que juntament amb els lots que demanen els temporers, la roba d’esquí o aquella per poder anar a treballar sol ser el que més demanda té entre la gent que acudeix al Rober. De fet, aquest recurs de Càritas és el més emprat per part de les persones amb algun tipus de dificultat. I per fer evolucionar aquest servei, des de l’ONG treballen perquè sigui un recurs a través del qual es pugui treballar la integració social de persones. La idea seria, tal com destaca Rocamora, la de donar feina a un parell o tres de persones en un projecte que té, manifesta, tres objectius: poder facilitar roba a aquelles persones que la necessiten, fomentar la integració social i preservar el medi ambient, evitant que la roba que no es fa servir acabi a les deixalles. Per això, de la mà del Govern, s’avalua com es poden incrementar els punts de recollida actuals.

Un altre recurs que té Càritas relacionat amb la roba és la botiga de segona mà en la qual es fa pagar als usuaris un preu simbòlic i que suposa, d’aquesta manera, una via de “petit finançament” per a l’ONG. Tal com comenta Rocamora, les persones que fan servir aquest servei són usuaris o exusuaris del Rober.

Un altre perfil que també es troba l’ONG, més enllà d’aquestes persones que acudeixen al Rober, és el d’aquells que arriben al país sense un lloc on allotjar-se, principalment a la recerca de feina. Tal com destaca Rocamora, se’ls facilita un allotjament temporal.