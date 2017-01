Càritas repartirà joguines a 227 nens del país i agraeix l'augment de les donacions de la població

Des de dilluns i fins aquest dimecres, alumnes del Lycée Comte de Foix, el Col·legi Sant Ermengol, el Sagrada Família i el Janer exerceixen com a voluntaris a Càritas Andorrana per sel·leccionar, preparar i embolicar les joguines reunides durant la 24a campanya que es fa al país a favor d'aquesta entitat. Són una trentena d'alumnes i estan embolicant regals de Reis per a 227 infants necessitats, una xifra lleugerament inferior a la de l'any passat. Pel que fa al volum de joguines recollides, tot i que no hi ha dades definitives perquè encara n'estan rebent, "considerem que serà superior a la de l'any passat", ha explicat la treballadora social de Càritas i responsable de gestionar la campanya, Marta Roma.

Càritas Andorrana es troba en ple procés de selecció i preparació de les joguines que solidàriament ha donat la població del país en el marc de la 24a campanya de recollida, impulsada des de RTVA amb la col·laboració de Morabanc, i que es va posar en marxa a finals del mes de novembre. Ho fa amb la participació d'una trentena d'alumnes del Lycée Comte de Foix, el Col·legi Sant Ermengol, el Sagrada Família i el Janer, de batxillerat i de quart d'ESO. Són voluntaris que s'han apuntat per col·laborar en el treball de seleccionar i embolicar les joguines durant dilluns, dimarts i aquest dimecres.

En total, ha explicat la treballadora social de Càritas i responsable de la campanya, Marta Roma, es repartiran joguines de Reis a 227 infants necessitats que d'altra manera no podrien tenir regals la nit més màgica de l'any. És una xifra lleugerament inferior a la de l'any passat, quan van rebre joguines de Càritas 244 nens i nenes del país. Pel que fa al volum de joguines recollides, encara no hi ha dada definitiva ja que encara n'estan arribant, ha explicat Roma. En qualsevol cas, "hem rebut moltes joguines, estem molt contents i considerem que serà superior a la xifra de l'any passat", ha indicat.

Quant a la tasca que fan els joves voluntaris, a cadascú se li va assingant un infant o germans, per fer lots amb, generalment, tres joguines. "Una que li agradi per la seva edat, una d'educativa i una d'extra que pugui estar bé", ha indicat un dels joves. Quan les tenen seleccionades les emboliquen i les deixen preparades per a la distribució. En el cas d'Andorra la Vella i d'Escaldes-Engordany, la repartició es farà dijous des de l'església del Fener, on s'ubica Càritas. A la resta de parròquies es farà segons ho decideixi la junta parroquial, ha informat Roma.

Els alumnes participants veuen aquesta col·laboració com una "activitat divertida i conscienciadora", que els permet veure que, "tot i que sembli que no hi hagi pobresa al país, n'hi ha", ha plantejat un d'ells. A la vegada, "ens ajuda a sentir-nos útils" i permet "conèixer gent" d'edats similars d'altres centres educatius.