Càritas impulsa un projecte per subvencionar les activitats extraescolars

Càritas està ultimant un projecte que té com a objectiu garantir l’accés de tots els infants a classes extraescolars. Això es farà concedint ajuts als fills de les famílies que són usuàries dels programes de l’entitat perquè “puguin fer classes d’anglès, matemàtiques, música, teatre o esport en les mateixes condicions que les famílies que no es troben en una situació econòmica delicada”, va dir el president de Càritas, Amadeu Rocamora.

El programa, que encara s’està acabant de redactar, persegueix protegir els infants d’un fet que es dóna massa sovint, que és que la pobresa sigui una qüestió hereditària. La intenció és impulsar de forma “immediata” una prova pilot. Així, de cara a aquest curs 2016-2017 ja se’n podrien beneficiar deu infants. Càritas calcula que hi ha la possibilitat d’ampliar la concessió d’aquests ajuts fins a uns 20 o 25 usuaris.

Rocamora va explicar que fins ara s’havia ofert un servei de classes particulars a uns sis o set infants, però que eren impartits per voluntaris. Amb l’ànim d’evitar que aquests menors se sentin discriminats s’ha optat ara per permetre que puguin accedir a les mateixes acadèmies que la resta d’infants cobrint-los el cost. El president de Càritas va assegurar que el programa respon a una necessitat real, ja que “si una família no pot ni pagar els aliments ho té més difícil per pagar una acadèmia”.