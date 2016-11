Cada any es detecten una cinquantena de casos d'ictus al país

La consellera de Social del Comú de Sant Julià de Lòria, Francisca Barbero, i la doctora Odile Sarroca, coordinadora de salut del Ministeri de Salut, han presentat les activitats que Sant Julià ha organitzat per recollir fons per La Marató de TV3 que enguany està dedicada a l'ictus i les lesions medulars i cerebrals traumàtiques. La doctora Sarroca ha valorat l'organització d'aquestes activitats més enllà de la solidaritat: “sobretot el que fa és aportar difusió i sensibilització per incidir en les mesures de prevenció” d'aquestes malalties. La doctora Sarroca ha recordat que l'ictus i les lesions medulars i cerebrals traumàtiques afectarà una de cada sis persones, actualment és la primera causa de mort en dones, i la segona causa de mortalitat general. Segons els ingressos a l'Hospital, l'any 2015 es van detectar 52 casos al país.

La doctora Odile Sarroca, coordinadora de salut del Ministeri de Salut, en la presentació de la programació dedicada a La Marató de TV3, ha recordat que al país “disposem de professionals que treballen cada dia en el diagnòstic” de l’ictus i les lesions medul·lars i cerebrals traumàtiques i que dins el seguit d’actes es podran escoltar tres dels especialistes que treballen en la detecció, el tractament i la rehabilitació d’aquestes malalties, com són el doctor Comes, neuròleg; el doctor Esteve, especialista en columna, i la doctora Avellanet, especialista en rehabilitació. La conferència tindrà lloc el dia 14 de desembre a l’auditori Rocafort del Centre Cultural i de Congressos Lauredià.

La jornada, segons la coordinadora de Salut, “no només és un acte de solidaritat, sinó que sobretot el que fa és aportar difusió i sensibilització per incidir en les mesures de prevenció” perquè la importància d’una detecció ràpida en les primeres hores és important per evitar lesions més greus. La doctora Odile Sarroca ha recordat que aquesta malaltia apareix “de forma molt sobtada, moltes vegades en gent jove”, fet que justifica l’interès de la comunitat mèdica per millorar els tractaments. Actualment, es calcula que aquestes malalties afectaran “una de cada sis persones, i són la primera causa de mort de dones i la segona causa de mortalitat general”. A banda, els traumatismes cranials i medul·lars són una de les primeres causes de discapacitat de joves.

La doctora Sarroca ha assenyalat l’existència d’un protocol específic a l’hospital on es tracten els pacients, que si arriben a les primeres hores poden rebre el tractament de fibrinòlisi que és el que el país pot dispensar, i una vigilància a l’Unitat de Cures Intensives (UCI) a semicrítics mentre es fan les proves diagnòstiques per investigar les conseqüències de l’infart. En el transcurs del 2015 es van detectar a l’hospital 52 casos.

Els símptomes més habituals són la pèrdua de força en la meitat del cos, a la cara, en una cama o el braç, amb alteracions de la parla i dificultats per percebre el camp visual. Segons la doctora Sarroca, és important actuar en les primeres quatre hores per poder rebre el biotractament. En els casos de l’ictus isquèmic, que és el més habitual (equivalent de l’infart), el tractament procura que la sang circuli novament amb normalitat per les artèries. Això, segons la doctora, s’ha de fer “amb medicació o amb una tècnica que necessita derivació perquè al país no es fa” i que precisa cirurgia per poder obrir l’artèria.

Pel que fa a la població de risc, hi ha moltes causes però sobretot persones amb un alt risc cardiovascular, gent gran, diabètics, fumadors o hipertensos. El motiu d’aquests infarts cerebrals és que les petites i grans artèries que porten la sang al cervell es van degenerant. Tot i així, ha reconegut la doctora, en “un 30% dels ictus, no en sabem la causa”.

Per la seva banda, la consellera de Social del Comú de Sant Julià, Francisca Barbero, ha destacat la implicació de les entitats i associacions i ha destacat que el 18 de desembre se celebrarà una Raquetada Solidària i un dinar, “hem fet el possible perquè sigui un acte on la gent sigui solidària i que l’acte principal sigui perquè la gent pugui gaudir d'un dia a la muntanya amb un dinar de germanor i augmentar la recaptació”.