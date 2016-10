Cacen un furtiu d'Encamp que va matar un isard i dos cabirols a l'Alt Urgell

Els Agents Rurals van enxampar aquest dissabte un veí d’Encamp (Andorra) que havia abatut furtivament dos cabirols i un isard en una Àrea Privada de Caça del nucli de Civís (Alt Urgell). L'home ha estat denunciat per diverses infraccions de la Llei de caça, que se sancionen amb multes de fins a 3.000 euros. A l'import de les sancions, caldrà sumar-hi la valoració dels animals abatuts il·legalment, que és de 1.800 euros cada cabirol mascle i de 2.100 euros l'isard mascle. Els Agents Rurals també li van comissar l'arma.

Els fets van tenir lloc cap a les 8 del vespre després d'una batuda de caça major. Durant la inspecció, els Agents Rurals van veure com un tot terreny, en advertir la seva presència, feia marxa enrere i els seus dos ocupants llençaven unes bosses per un barranc. Un cop aturat el vehicle i identificat el conductor, es van recollir del barranc dos caps de cabirol, un cap d'isard i dues bosses amb uns 40 quilos de carn de cabirol.

Els tres caps de caça major eren d'exemplars mascles, el trofeu dels quals es valora per les banyes. El caçador no els havia col·locat el precinte reglamentari que atorga el Departament d'Agricultura, ni tampoc no havia fet la trucada a la central d'Agents Rurals que obligatòriament cal fer abans de moure del lloc l'animal abatut. Les bosses de carn tampoc no estaven precintades. A més, el període de caça de l'isard començava precisament l'endemà, dia 9 d'octubre. La modalitat de caça d'aquest ungulat és únicament per acostament, per la qual cosa es va caçar en època de veda i amb un mètode no autoritzat com és la batuda.

Els Agents Rurals van comissar l'arma (un rifle de marca Blaser amb mira telescòpica), la carn i els caps dels tres animals de caça major. L'arma s'ha dipositat a la Intervenció d'Armes de la Guàrdia Civil de Tremp. La carn s'ha dut a un Punt d'Alimentació Suplementària per a rapinyaires, i els caps de cabirol i d'isard es mantenen com a prova a la seu de l'Àrea Bàsica dels Agents Rurals de Tremp.

A banda de les sancions, els Agents Rurals expliquen que la no-comunicació de les peces abatudes i l'incompliment dels altres termes establerts per la normativa serà tinguda en compte en el repartiment dels precintes de la temporada següent.