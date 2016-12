Bertrana i Travesset, reelegits com a representants electes dels docents al Consell Universitari de l'UdA

Els professors Univers Bertrana i Olga Travesset han estat reelegits com a representants electes del personal docent al Consell Universitari de la Universitat d'Andorra. Com a suplents han quedat designades Nadia Azzouz i Montserrat Pellicer, integrants de la mateixa candidatura. Aquest dimecres s'han celebrat eleccions al Consell Universitari de l'UdA, i Clàudia Call i Gilberto Colina han estat elegits per representar els estudiants a l'òrgan de govern universitari, en aquest cas, els suplents seran Encarnació Morales i Paulo Dias.

La Llei 12/2008, del 12 de juny, d'ordenació de l'ensenyament superior estableix que per als membres del Consell Universitari que representen al personal docent i estudiants, la durada del mandat és de dos anys i poden ser reelegits en els seus càrrecs.

El Consell Universitari és la màxima autoritat pluripersonal de la Universitat d'Andorra, i a la vegada és l'òrgan per mitjà del qual la societat participa en la Universitat.