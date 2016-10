Bassas recomana a Andorra que se centri en el que fa "i no en el que els altres diuen"

Antoni Bassas ha ofert aquest dimarts al vespre una conferència organitzada per Andbank per parlar de la imatge que Andorra dóna a l'exterior. Considera que hi ha alguns temes que donen mala imatge clarament imputables al funcionament dels bancs, i ha assegurat que la nota del FinCEN respon a l'objectiu dels Estats Units d'acabar amb els paradisos fiscals. També ha parlat del cas Pujol, que ha provocat que Andorra s'hagi trobat entremig d'algunes qüestions relacionades amb la guerra soterrada que mantenen Catalunya i Espanya.

Però amb tot, el periodista ha assegurat que considera que cap país està content amb la imatge que dóna als mitjans de comunicació, i menys en l'era de les xarxes socials, de manera que "no existir ja no és possible en un món interconnectat". Per tant, ha recomanat que una bona manera de "desobsessionar-se" és treballar per trobar respostes sobre "a què ens dediquem, què més som i cap a on més volem anar". Bassas s'ha mostrat preocupat per l'angoixa que ha copsat entre els ciutadans d'Andorra amb els quals ha pogut parlar aquest dimarts. Per aquest motiu, ha indicat que "així no es pot viure permanentment", i ha recomanat centrar-se en els punts forts del país, com ara el fet de ser un Estat i de tenir un sistema financer potent.

Bassas també considera que és necessari per Andorra vigilar la seva reputació digital i que, per tant, es poden contractar especialistes de comunicació per fer-ho, però ha alertat que "el problema és que amb la multiplicació d'agents, si ens passem el dia mirant què ha dit tothom, no farem res més". En aquest context, una de les mesures que ha proposat per explicar millor la realitat andorrana de portes enfora és posar un andorrà en alguna de les tertúlies radiofòniques de més audiència de Catalunya.

Respecte al periodisme, Antoni Bassas creu que la professió està passant per un moment baix perquè s'està acabant el model de negoci. "Actualment la gent ja sap què ha passat, la informació ha deixat de tenir valor, i ens hem llançat a la recerca d'emocions primàries, cosa que és pa per avui i gana per demà", ha lamentat. Per tant, considera que "només sobreviurem si som útils, si oferim notícies que els altres no donen, o si les expliquem bé".