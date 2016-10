Assandca recapta més de 7.500 euros durant la setmana contra el càncer de mama

L’Associació Andorrana contra el Càncer (Assandca) va organitzar un reguitzell d’activitats amb motiu de la setmana contra el càncer de mama, que es va celebrar del 17 al 23 d’octubre. Amb totes les accions promogudes, l’associació ha recollit un total de 7.558 euros. L’acte central de la setmana contra el càncer de mama va estar la tercera caminada contra el càncer que es va organitzar amb la col·laboració de Grans Magatzem Pyrénées i de la Fundació Jacqueline Pradère, i que enguany ha superat el nombre d’inscripcions, i com a conseqüència s’ha incrementat la xifra de diners recollits fins als 4.108 euros. A més, la Fundació Jacqueline Pradère ha fet una donació solidària extra de 300 euros. L'associació també va estar present a la Fira d'Andorra la Vella, on les seves activitats solidàries van tenir una bona acolllida per part dels visitants.

Un total de 7.558 euros ha estat la quantitat recaptada per l'Associació Andorrana contra el Càncer (Assandca) durant la setmana contra el càncer de mama, gràcies a les seves activitats solidàries, entre les quals destaca la tercera edició de la caminada contra el càncer de mama, que va aconseguir recaptar 4.108 euros. Assandca va ser present a la Fira d’Andorra la Vella i durant el diumenge es van fer tatuatges solidaris. Les persones que van col·laborar van fer una donació de 10 euros i amb la col·laboració de l’empresa Pichu’s Tattoo se’ls va tatuar un llaç solidari. En total se’n van fer 39, i d’aquesta activitat es van recollir 390 euros. Val a dir que malgrat que la setmana contra el càncer hagi finalitzat, tothom qui ho desitgi pot seguir col·laborant amb el tatuatge solidari a la botiga Pichu’s Tatto.

Una altra acció que es va promoure va ser el sorteig de la samarreta de l'equip de bàsquet del Morabanc Andorra signada per tots els jugadors. Els participants van fer donatius d’1 euro i a la mitja part del partit es va sortejar. En total es van recollir 700 euros. A banda, es van organitzar altres activitats lúdiques emmarcades dins la setmana. Així, Anyos Park i l’Urban d’Andorra van organitzar activitats dirigides solidàries amb una aportació mínima per activitat per part dels socis, i en total s’ha recollit 475 euros. Perfumeria Júlia també va organitzar activitats com una Masterclass de Cardiobox a la Zona Vivand, i va escollir aquesta activitat perquè simbolitza la lluita contra la malaltia.

A més, es van vendre polseres i es van fer manicures i maquillatges solidaris amb voluntàries del Centre de Formació d’Aixovall, activitats que van recaptar 1.200 euros. A l'últim, el grup de Farmàcies Galeno va destinar un euro de tots els productes venuts del laboratori Galeno i Bioderma i, a més, es van fer manicures solidàries. En total, aquestes activitats van recaptar 385 euros. Des de l’associació fan una valoració molt positiva de totes aquestes activitats solidàries, ja que tot el que es pugui fer per ajudar els malalts de càncer sempre és benvingut per Assandca.