Assandca celebra la setmana contra el càncer de mama del 17 al 23 d'octubre

L'Associació Andorrana Contra el Càncer (Assandca) celebrarà del 17 al 23 d'octubre la setmana contra el càncer de mama, en què s'han previst un reguitzell d'activitats per recaptar fons per ajudar els malalts de càncer i lluitar contra la malaltia. La setmana clourà amb la Caminada contra el càncer que tindrà lloc el 23 d'octubre a les 11 hores, que arriba a la tercera edició i s'organitza amb la col·laboració de la Fundació Jacqueline Pradère i els grans magatzems Pyrénées.

Del 17 al 23 d'octubre se ceelebrarà la setmana contra el càncer de mama, organitzada per l'Associació Andorrana contra el Càncer (Assandca), que inclourà un seguit d'actes solidaris. Moltes entitas i firmes hi col·laboraran, com el grup de farmàcies Galeno, que durant tota la setmana per tots els productes que es venguin del laboratori Galeno es destinarà un euro per a l’associació. A més, la farmàcia Galeno del centre comercial illa Carlemany, durant el dissabte 22 d’octubre, a banda dels productes Galeno també entrarà a la promoció tots els productes Bioderma, donant un euro per cada producte.

D’altra banda, el Club d’AnyósPark i el gimnàs Urban Andorra, que també s’han sumat a la setmana, col·locaran durant el 19 d’octubre, coincidint amb el Dia mundial contra el càncer de mama, unes guardioles a les seves instal·lacions i tots els usuaris hi podran dipositar la voluntat. A més, a AnyósPark i a Urban Andorra es faran dues activitats dirigides solidàries a cada gimnàs i els socis que vulguin participar hauran de fer una aportació mínima de 2 euros. Pel que fa a les activitats dirigides d’AnyósPark, el 19 d’octubre a les 18.30 hores es farà 'strong by zumba' i a les 19.15 hores els qui ho desitgin podran fer 'cycling' solidari.

D’altra banda, a l’Urban Andorra es farà a les 13.20 hores 'cardiobox kickbox' i a les 19.30 'zumba tabatha'. Perfumeria Júlia també s’implica a la setmana contra el càncer de mama. En aquest cas, vendran polseres solidàries i per cada venda es farà un donatiu a l’associació. Júlia també ha organitzat una ‘master class’ de 'cardio boxing' amb la col·laboració de Caldea per al pròxim 19 d’octubre a les 19 i 20 hores. L’activitat es realitzarà davant del Centre Júlia (Zona Vivand). Les inscripcions ja estan obertes i es poden formalitzar al Centre Júlia i a Caldea, i cada usuari haurà de pagar 2 euros i aniran destinats a Assandca.

A més, el 15, 19 i 22 d’octubre, amb la col·laboració del Centre de Formació Professional d’Aixirivall, el Centre Júlia organitza manicures solidàries al preu de 2 euros. A més, l’associació serà present a la 38a edició de la Fira d’Andorra la Vella, del 21 al 23 d’octubre. Al seu estand es podrà demanar informació de l’associació i es vendran objectes d’artesania elaborats per membres voluntaris de l’entitat.

La setmana clourà amb la Caminada contra el càncer que tindrà lloc el 23 d’octubre a les 11 hores. La Caminada arriba a la tercera edició i s’organitza amb la col·laboració de la Fundació Jacqueline Pradère i els grans magatzems Pyrénées.

Els fons recaptats en les diferents accions aniran destinats a ajudar els malalts de càncer del país. Una part dels diners es destinaran a sufragar els desplaçaments dels pacients fora d’Andorra per fer el tractament i l’altra part anirà destinada a comprar uns casquets refrigerats per a les pacients que estan sotmeses a quimioteràpia. Aquests casquets estan molt freds i fan que els vasos sanguinis del cuir cabellut es contraguin i redueixin la quantitat de medicament de quimioteràpia que arriba als fol·licles capil·lars.