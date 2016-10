Arrenca la negociació dels monitors amb les estacions per a les millores laborals

L’Associació de Monitors d’Esquí es va reunir dimarts amb Ski Andorra i els directors de totes les escoles d’esquí de les estacions per tractar de les demandes que els professionals van fer arribar a la patronal. Segons va explicar el president de l’entitat que aplega aquests treballadors, Carles Iriarte, hi ha punts en què l’acord entre les dues parts serà fàcilment assolible, ja que són de sentit comú i són d’interès tant per a les pistes com per als monitors. En d’altres, com l’aspecte econòmic, no s’ha arribat a cap pacte.

Amb tot, Iriarte va remarcar que les negociacions encara estan en marxa. “No donem per tancades les converses”; de fet, “tot just han començat”, va remarcar el president de l’entitat, que es va mostrar esperançat. En aquest sentit va assegurar que treballaran intensament perquè abans de l’inici de la temporada es pugui arribar a un acord amb les estacions per millorar la professió i que totes les parts hi surtin guanyant. La demanda de millores laborals ja es va traslladar formalment a Ski Andorra l’any passat, però l’imminent inici de la temporada no va permetre que les dues parts s’asseguessin. “Avui, la gran notícia és que per fi ens hem pogut reunir amb les escoles”, va subratllar Iriarte.

Els monitors demanen un augment del preu de l’hora després de vuit anys sense tocar-lo i l’establiment d’un preu mínim a tots els dominis. A banda, també hi ha reivindicacions històriques com ara la necessitat que les estacions subministrin als monitors les peces de roba que utilitzen en el lloc de treball (equiparant-los amb la resta de personal), clarificar com es tracten i com es remuneren les hores requerides (que són les que es cobren més cares perquè els clients demanen per un professional concret), i que es reconeguin i compensin els monitors que posseeixen el segell ISIA (que acredita la formació màxima internacional) i l’ISIA Card (que assegura que un professional té un nivell superior).