Arcalís tanca la temporada amb 2 milions d’euros de pèrdues

Ordino-Arcalís va tancar la temporada 2015-2016 amb unes pèrdues de 2.072.000 euros. Es tracta d’un resultat significativament millor que el registrat el 2014-2015, quan les pèrdues van pujar a 2.781.000 euros (700.000 euros més). Quant al resultat d’explotació –després d’amortitzacions i el cànon que hauria de rebre el Comú de l’estació (uns 900.000 euros)–, la xifra se situa en 1,7 milions d’euros negatius, mentre que la temporada passada va ser de -2,6 milions.

Així mateix, si es fa atenció al resultat operatiu es constata que ha passat de 791.000 euros negatius la temporada 2014-2015 a 250.583 euros positius aquesta darrera. Un altre aspecte a posar en relleu és l’evolució de la facturació, que ha crescut un 37,9%. D’aquesta manera, la temporada 2014-2015 es va tancar amb una facturació de 4,29 milions d’euros. Aquest 2015-2016 ha augmentat fins als 5,92 milions d’euros.

Davant d’aquestes dades, el cònsol major d’Ordino, Josep Àngel Mortés, va destacar la important reducció de les pèrdues assolida en la darrera temporada. El mandatari comunal també va posar en relleu el resultat operatiu, que ara gaudeix de xifres positives quan un any enrere eren negatives. Tot plegat indica per Mortés que “s’està fent molt bona gestió” del camp de neu i que s’ha aconseguit canviar la tendència arribant als objectius que s’havien fixat per a l’estació.