Andorra Telecom suma 10.004 € a l’ajut als refugiats de Síria

La campanya de la Plataforma d’ONG d’Andorra i Andorra Telecom va presentar ahir el balanç de la recollida de diners a través del número 141. En total han estat recollits 5.002 euros, provinents de les 2.501 trucades fetes al número 141, el número destinat a fer les aportacions econòmiques amb una trucada de dos euros de preu de cost. A aquests 5.002 euros s’hi sumarà una aportació d’Andorra Telecom de també 5.002 euros, que la companyia de telecomunicacions dóna a la campanya. Fins ara la campanya de suport als refugiats sirians ha enviat un total de 34.000 euros, 10.000 euros recollits en donacions privades que estan pendents d’enviar i 10.004 euros provinents d’aquesta darrera campanya. En total, són 54.000 euros destinats als refugiats de la guerra de Síria.

Aquests recursos es destinaran, segons Amadeu Rocamora, president de Càritas Andorrana, l’entitat que presideix la Plataforma d’ONG d’Andorra, a l’ajuda, assistència i protecció als refugiats en diferents camps ubicats a Europa. Els diners seran per a “institucions que ajuden Síria, i amb aquests 10.000 euros més que ens arriben d’Andorra Telecom podrem fer un nou repartiment i una nova tramesa per als refugiats”. Rocamora va detallar que les ONG de la plataforma que trameten aquests diners són la Creu Roja Andorrana, Intermón, l’Unicef i Càritas Andorrana.

La Plataforma d’ONG d’Andorra treballa conjuntament amb l’Agència de l’ONU per als Refugiats, que està desenvolupant accions d’ajuda, assistència i protecció als refugiats en diferents camps d’Europa. Segons Rocamora, “cada ONG ho destina als països on fan aquests ajuts, a Grècia, a Turquia o allà on escaigui”. El conflicte de Síria ha provocat l’èxode de 4,8 milions de persones.

Des de l’1 de novembre està en marxa una nova campanya solidària, a través del 141, per als damnificats per l’huracà Matthew a Haití. Rocamora va assenyalar que “la Plataforma ha obert els comptes corrents per destinar-hi les donacions i Andorra Telecom ens està ajudant en aquesta campanya”. Càritas ja ha fet una primera ajuda de 10.000 euros.

Per altra banda, el Comitè d’Andorra per l’Unicef va informar que la recaptació obtinguda durant l’obertura dels encants vintage els passats dies 8 i 9 de novembre al Tulip Inn Andorra Delfos Hotel va ser de 13.763 euros.