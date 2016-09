Andorra Telecom s'implica en el programa 'Voluntariat per la llengua' ajudant a la seva difusió

El programa 'Voluntariat per la llengua', que fomenta la creació de parelles lingüístiques per tal que els nouvinguts aprenguin català, ha llançat aquest dilluns una nova campanya per captar més participants i "mantenir o superar" les trenta parelles assolides el curs passat. Com a novetat, Andorra Telecom s'ha implicat en el projecte i farà difusió de la nova campanya, que arriba a la dotzena edició, a través dels enviaments de les seves factures telefòniques.

La nova campanya del projecte 'Voluntariat per la llengua', que porta el lema 'Tot va començar amb un cafè', té per objectiu captar nous aprenents i ensenyants que estiguin disposats a trobar-se un mínim d'un cop a la setmana durant 10 setmanes per tal que les persones que s'estableixen de nou a Andorra puguin aprendre i practicar la llengua catalana.

Des que es va iniciar el projecte, fa 11 anys, hi han participat unes 1.500 persones, tal com ha destacat la ministra de Cultura i Esports, Olga Gelabert. El nombre de parelles ha evolucionat positivament al llarg dels anys, tot i que durant els anys en què els fluxos migratoris van baixar també es va notar un descens de participants. Amb tot, el cap de Política Lingüística, Joan Sans, ha assegurat que els percentatges de participació són molt més elevats que els que tenen altres territoris amb projectes de voluntariat per la llengua.

Aquest projecte se suma a l'oferta de classes de català i als serveis que ofereixen els centres d'autoaprenentatge del català. Aquests dos serveis formen cada any 1.200 persones. Olga Gelabert també confia que a partir del curs vinent es comencin a veure els fruits de la unificació de tots els departaments relacionats amb la llengua catalana sota el seu Ministeri. Una de les següents iniciatives previstes per ajudar a la promoció del català és una campanya de conscienciació en bars i restaurants que s'iniciarà al novembre.