Andorra Telecom posa en marxa un forfet de roaming a Espanya diari

Andorra Telecom posa en marxa un forfet de roaming diari a Espanya, fent d'aquesta manera "un nou pas per abaratir" les tarifes, tal com ha manifestat el director d'Internacional i Roaming d'Andorra Telecom, Carles Casadevall, que ha afegit que el nou forfet es pot activar ja trucant al 115 i té un cost d'1,5 euros per a 100 MB de dades i 1,5 euros per 60 minuts de trucades. Es tracta, en els dos casos, de forfets de dia.

Les dos modalitats, segons ha concretat Casadevall, s'activen en conjunt però posteriorment es paga pel que es fa servir, és a dir, que si un client activa el servei i no rep ni fa trucades però sí fa servir les dades, pagarà només per aquest darrer servei així "s'evita que paguis per una cosa que no fas servir", ha posat en relleu el director d'Internacional i Roaming d'Andorra Telecom. Casadevall ha explicat que des que el mes de juliol es va decidir abaixar les tarifes per la itinerància, el volum de dades que els clients fan servir quan viatgen s'ha multiplicat de manera espectacular, de fet han augmentat el 2.358% i creuen que amb aquest nou producte, que s'ha volgut llençar aprofitant les vacances de Nadal i que molta gent viatjarà, també s'incentivarà encara més aquest consum.

S'ha optat per un forfet i no per un abonament, segons Casadevall, ja que es considera que és "més just", ja que d'aquesta manera es paga pel que es fa servir. A més a més ha manifestat que aquest nou producte està en la línia del que ofereixen altres operadors. Quan el client estigui al 80% del consum total de dades rebrà un SMS avisant-lo i el forfet es renovarà automàticament.