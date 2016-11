Andorra Telecom confirma l'autoria del grup de hackers Kadyrovtsy contra els seus servidors

El director de seguretat i control d’Andorra Telecom, César Marquina, ha confirmat aquesta tarda en el transcurs de la jornada de formació sobre ciberseguretat que l'atac que es va produïr aquest passat estiu contra els servidors de la parapública va ser provocat per hackers d'origen txetxè. Confirmada l'autoria del col·lectiu Kadyrovtsy, Marquina ha considerat que el país compta amb "tot tipus de protecció tècnica, el personal format i capacitat per respondre a aquests tipus d’atacs". Per altra banda, el president de l’Associació pel Control i l’Auditoria dels Sistemes d’Informació (ISACA-Barcelona), Joan Barceló, ha considerat que l'empresa va poder sortir-se'n de l'atac informàtic patit. Aquestes declaracions s'han fet en el marc de la signatura d'un conveni entre ISACA i Andorra Telecom.

El director general adjunt d’Andorra Telecom, Antoni Ambatlle, i el president de l’Associació pel Control i l’Auditoria dels Sistemes d’Informació (ISACA-Barcelona), Joan Barceló, han signat aquesta tarda un conveni de col·laboració per aprofundir en la formació d'aspectes relacionats en la seguretat a Internet. La signatura del conveni s'ha fet en el marc d'una jornada de formació amb l'objectiu de donar difusió als coneixements sobre ciberseguretat, auditoria i governança. Barceló considera que davant els atacs informàtics de tot tipus és important "tenir una bona reacció per posar-te en marxa de nou".



A la jornada de formació s'ha tractat el concepte de denegació de servei, precisament aquest va ser el tipus d'atac patit el país aquest passat estiu. A més, segons ha explicat el director de seguretat i control d’Andorra Telecom, Cesar Marquina, l'objectiu de la jornada és "donar explicacions sobre com va ocórrer l’atac i com es va resoldre". A banda de la denegació de servei, un dels altres aspectes tractats ha estat el de la ingenieria social, que es basa en l’engany de la victima per part dels pirates per aconseguir informació sensible, la confiança de l’usuari o simplement que caigui en algun parany sense ser-ne conscients, informació que compromet les seves dades, la seva identitat o la seva empresa.



ISACA és una de les organitzacions internacionals líders en els aspectes de seguretat en la informació i el seu propòsit és la divulgació i la popularització dels coneixements sobre seguretat a Internet. Segons el president de l’Associació pel Control i l’Auditoria dels Sistemes d’Informació (ISACA-Barcelona), Joan Barceló, "portem almenys deu anys col·laborant a Andorra i una vegada a l’any fem una jornada de formació, divulgació sobre la seguretat" i avui formalitzem aquesta col·laboració en una jornada que celebrem de manera conjunta.

Cesar Marquina, director de seguretat i control d’Andorra Telecom, ha detallat com la crisi patida a l'estiu es dóna oficialment per acabada, "perquè això té un inici i un final". Marquina ha expressat la voluntat de la companyia per divulgar conceptes sobre seguretat i que les formacions serveixen per saber com s’ha d’actuar. Marquina ha ressenyat el creixement de les amenaces, per exemple a països com Libèria que han tingut atacs recentment o bancs russos. Marquina ha confirmat l’autoria del grup Kadyrovtsy en els atacs patits a l'estiu que “es dediquen a fer aquest tipus d’activitats contra sectors públics o privats, allà on pugui haver un sector de negoci a Internet, allà es posen i ataquen, i extorqueixen les empreses perquè paguin a canvi d’estar tranquils”.

Juan Carlos Ruiloba ha fet una extensiva anàlisi de les diverses modalitats d’atacs informàtics així com les motivacions, les eines i els protocols emprats pels pirates. També ha fet un repàs dels principals atacs rebuts darrerament contra empreses internacionals i que han bloquejat els seus servidors o han tingut afectació sobre la xarxa en general, i ha fet una especial incidència en el rebut per DYN.