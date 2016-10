Andorra a taula potencia la qualitat i la difusió a l’estranger

Les jornades gastronòmiques Andorra a taula arrenquen avui i s’allargaran fins al 28 de novembre. En total hi participaran 33 establiments, que oferiran menús degustació amb un preu d’entre 25 i 35 euros. Tal com van destacar Angelo Guitard i Miquel Canturri, membres de la comissió de restauració de la Unió Hotelera d’Andorra (UHA), en aquesta desena edició “‘s’ha pujat un esglaó” a l’hora de desenvolupar els plats que s’han proposat. En aquest sentit van posar en relleu el salt qualitatiu que han anat fent els restaurants participants i el fet que cada cop ofereixin més menús de degustació, un format que “s’adapta molt bé” a unes jornades d’aquesta mena. En aquesta edició el producte estrella de l’Andorra a taula són els llegums, tenint en compte que aquest 2016 se’n celebra l’any internacional. Així, algun dels plats n’incorporarà. A banda d’això, s’hi ha introduït una millora per a la difusió de les jornades a l’exterior. Això es farà de la mà de Damm, que col·labora en l’esdeveniment. L’empresa cervesera farà promoció de les jornades a través de les seves xarxes socials, al web Gastronosfera i amb una aplicació per a mòbils que permetrà geolocalitzar els restaurants participants i obtenir-ne informació. D’aquesta manera es fa “un pas que hi havia pendent”, que era la divulgació de l’esdeveniment a l’estranger, principalment a Catalunya, va dir Guitard. Per aquest motiu, en cada menú hi va inclosa una Estrella Damm.

L’objectiu d’aquestes desenes jornades és arribar a 7.000 menús (l’any passat se’n va vendre 6.800). Des de la UHA es va recordar que un 65% dels clients són del país, mentre que el 35% restant són turistes. Guitar va remar- car que l’Andorra a taula està molt consolidat entre els residents i va argumentar que és comprensible que el volum de visitants sigui reduït tenint en compte que el mes de novembre és una època en què l’afuència és més baixa.

El nombre de restaurants participants en aquesta edició és la mateixa que la registrada un any enrere. Des de la UHA es va destacar que es tracta d’una xifra consolidada i que l’objectiu és ampliar-la. De fet, com en les edicions anteriors, entre els establiments adherits no n’hi gura cap de Canillo ni Encamp. Canturri va explicar que, tot i que a molts dels restaurants d’aquestes parròquies i els interessaria participar-hi, no ho fan perquè estan tancats per vacances.