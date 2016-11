Andorra se suma a la campanya 'Gran recapte d'aliments' amb una prova pilot a la capital

El proper 26 de novembre, Andorra també celebrarà la campanya 'Gran recapte d'aliments' amb la recollida de menjar per destinar-lo a Càritas, tal com es fa a Catalunya. Es tracta d'una prova pilot que s'engegarà a Andorra la Vella amb la participació de tres centres comercials com són Pyrénées, CCA i L.Eleclerc, que disposaran de voluntaris que aconsellaran els clients sobre quins aliments són els més necessaris, i després els traslladaran a la Sala Àgora de la capital. Paral·lelament, aquest espai comunal acollirà la celebració del Dia Internacional del Voluntariat (que oficialment és el 5 de desembre) amb la participació d'associacions sense ànim de lucre que vulguin mostrar la seva activitat. El coordinador de Polítiques de Joventut i Voluntariat, Agustí Pifarré, ha aprofitat per fer una crida a la ciutadania perquè participin com a voluntaris durant la campanya, ja que se'n necessita una quarantena.

Els clients que vagin a comprar durant el dia 26 seran atesos per voluntaris que hi haurà als centres comercials i s'encarregaran d'aconsellar quins són els productes més demandats pel banc d'aliments com ara llegums, conserves, arròs i oli, i els dipositaran en un espai habilitat a la zona de les caixes per ser traslladats posteriorment a la Sala Àgora, on hi haurà també un grup de voluntaris que s'encarregaran d'organitzar-los. És per això que el coordinador de Polítiques de Joventut i Voluntariat, Agustí Pifarré, ha fet una crida a la ciutadania perquè s'animin a ser voluntaris, ja que se'n necessita una quarantena.

Aquells que vulguin portar algun aliment no perible de manera personal fins a la Sala Àgora també tindran la possibilitat de fer-ho sense haver de passar pels supermercats participants.

Paral·lelament, el mateix dissabte se celebrarà el Dia Internacional del Voluntariat amb una fira d'entitats que estaran situades a la Sala Àgora, i donaran a conèixer les seves activitats. Pifarré ha explicat que s'ha decidit avançar la data, ja que oficialment se celebra el 5 de desembre, per aprofitar el reclam de la campanya de recollida d'aliments.