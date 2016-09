Andorra se situa a l’avantguarda de les teràpies per al dolor crònic

Andorra és pionera en l’aplicació de teràpies contra el dolor crònic. Al servei de Rehabilitació de l’Hospital tracten aquest símptoma, que es defineix com el dolor que dura més de tres mesos, i ho fan amb el que es denomina teràpies neuromoduladores. A més, l’hospital disposa de la unitat del dolor, que fa cinc mesos ha reactivat les reunions interdisciplinàries, a què accedeixen les persones que no milloren amb les teràpies habituals.

La doctora Mercè Avellanet, cap del servei de Rehabilitació de l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell, és una especialista en dolor crònic i recentment ha centrat la seva formació en la diferència del dolor crònic en homes i dones, ja que forma part d’un grup de recerca sobre la dona de la Societat Internacional de Rehabilitació. De fet, Avellanet va ser convidada, a finals d’estiu, a participar activament en el 4t Congrés de medicina física i rehabilitació que va tenir lloc a Filadèlfia, als Estats Units, on va pronunciar una xerrada sobre Síndromes de dolor crònic més freqüents en la dona i el seu enfocament terapèutic. En aquest congrés també hi va prendre part Lídia Rodrigo, fisioterapeuta integrant del servei de Rehabilitació.

A l’hospital es fan aquestes teràpies neuromoduladores, en què s’enfoca el tractament per gènere, de manera diferenciada. “Fa deu anys l’Institut de Medicina dels Estats Units va fer una crida d’atenció remarcant que les dones no som iguals que els homes. I molts estudis de fàrmacs estan basats només en homes, perquè mai es queden embarassats. Quan comencem a fer estudis concretament amb dones, veiem que no responen igual. Les dones perceben més el dolor, hi responen de manera diferent. No tenen el mateix sistema endogen de resposta. No responen igual a certs medicaments. Les dones pateixen més. Estudis sobre 10.000 pacients demostren que les dones tenen més dolor”, va manifestar la cap de Rehabilitació. “Les malalties reumàtiques, per exemple, són més freqüents en les dones i les autoimmunes, com el lupus, també”, va comentar la doctora.

Les teràpies neuromoduladores modulen el sistema nerviós i inclouen una cosa tan senzilla com, per exemple, l’exercici físic perquè produeix canvis. “La qüestió és entendre que el dolor crònic pot ser una malaltia neurològica i per això ens costa tant de superar-lo, perquè no respon igual que un dolor agut. Hi ha persones que necessiten un psiquiatre. Una sola eina no és suficient”, va explicar Avellanet.

Per tot, s’ha d’aconseguir una aproximació a una teràpia que tracti el dolor crònic. La tradicional poden ser els medicaments, però a l’hospital, a més dels fàrmacs, també donen tractaments que poden ser més invasius, com infiltracions o puncions, però també d’altres com exercici físic o bé exercicis de la ment, que són teràpies que modulen. “Fem teràpies manuals, així com educació del dolor, i tenim una escola d’esquena en què ensenyem als pacients per què els fa mal, com és la seva esquena i què han de fer per no tenir tant dolor. Els ensenyem tècniques de relaxació, amb petits grups perquè entrin en això de la ment i puguin escoltar-se, és com un preludi del que és la meditació”, va argumentar Avellanet.

La doctora especialista en dolor crònic va explicar que està demostrat científicament que la meditació aplicada a pacients amb dolor crònic fa que millorin. Avellanet també va assenyalar que l’educació de fisiologia del dolor “diu que quan les persones entenen per què els passen les coses responen millor al dolor, i també ho fem amb exercicis per fer a casa i els pacients milloren. Hem fet algunes publicacions en aquest sentit”.

¿Què és el dolor crònic?

El dolor crònic és el que dura més de tres mesos. “És important estudiar-lo perquè s’ha demostrat que el dolor crònic pot causar una malaltia neurològica”, va comentar la cap del servei de Rehabilitació de l’Hospital. “Quan un té mal molt de temps li canvia fins i tot el caràcter. Recentment s’ha vist que es pot patir canvis en l’àmbit cerebral i es pot respondre menys a certs tractaments, perquè es pateix canvis neurològics que fan que no s’hi respongui igual”, va explicar la doctora Avellanet. La prevalença del dolor crònic és alta, i per això els darrers estudis s’han centrat molt en aquesta qüestió. La doctora Avellanet ens facilita unes xifres d’una part del dolor crònic: “Hi ha un 50% de la població que té cefalea o mal de cap; d’aquests, un 30% tenen migranya crònica i, d’aquests, el 70% tenen un dolor discapacitant.” Per altra banda, un 70% de les persones tenen mal d’esquena o dolor lumbar. És un símptoma molt prevalent. L’origen del dolor crònic és, segons Avellanet, molt variable. “Pot ser des d’una migranya, un càncer, un lupus, una lesió o una seqüela d’un accident fins a una artritis reumatoide”, va comentar. L’estrès en què vivim en l’actualitat també augmenta el dolor. Amb certes teràpies, “hi ha persones que milloren tant que sí que es pot dir que es poden curar. Hem tingut casos de persones que es troben molt millor i que es consideren curades”, va dir Avellanet.