Andorra rebrà 10.000 tones de residus l'any de l'abocador de Bellver

Andorra i Catalunya han prolongat aquest dijous l'acord signat l'any 2011 entre el Principat i Espanya sobre el trasllat de residus, on s’expressava la voluntat de cooperar en aquesta matèria. Durant aquests anys s'ha hagut de superar diversos esculls, com els propis estàndars de la Unió Europea, que no permetien que una instal·lació com el Centre de Tractament de Residus de la Comella (CTRASA) pogués rebre residus de l'exterior. La flexibilització d'aquest estàndar i les negociacions ja més concretes amb la Generalitat han portat a la signatura d'un nou acord ja més especific, en aquest cas entre el Ministeri de Medi Ambient andorrà i l'Agència de Residus de Catalunya, per a la importació de residus cap al forn incinerador de CTRASA. Més concretament i en un primer estadi, els residus procediran de l'abocador de Bellver de la Cerdanya. S'han acordat 10.000 tones anuals, que en el cas de Bellver seran "residus municipals" procedents de l'administració, és a dir, no procedents del sector privat, ha explicat el director general de Medi Ambient i Sostenibilitat, Marc Rossell.

CTRASA revaloritza a l'any 38.000 tones de residus, el que representa una injecció a la xarxa de distribució de FEDA de 14,16 GWh anuals. Aquesta dada és el 2,42% del consum intern d'electricitat. Amb les 10.000 tones procedents de Bellver, s'incrementarà en 4 GWh més la producció del forn. En d'altres paraules, és el consum de 800 llars del país (ara són 3.000), i es podrà arribar fins al 3% de la producció del consum nacional, ha informat Rossell.

El transport començarà aquest trimestre i es farà amb "les garanties de trasllats de residus que marca Europa", ha assegurat la ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Sílvia Calvó. De fet, les mateixes que ja s'apliquen actualment amb el procés a la inversa, és a dir, amb l'exportació de residus cap a Catalunya (com piles o aparells electrònics). Anualment s'exporten al voltant de 70.000 tones.

L'altra part implicada en l'acord, el director de l'Agència de Residus de Catalunya, Josep Maria Tost, ha destacat el treball dels últims cinc anys entre Andorra, Espanya, Catalunya i Brussel·les per fer possible aquest transport. Ha recordat que l'abocador de Bellver es troba a "la fi de la seva vida útil". Ara "el segon pas" serà arribar a un acord amb l'Alt Urgell com el que s'ha fet amb la comarca de la Cerdanya. Tost ha recordat que l'abocador de Montferrer es troba a tocar de l'Aeroport d'Andorra-La Seu d'Urgell i que poder tancar-lo donaria "més seguretat al trànsit aeri". En qualsevol cas, de moment la quantitat màxima de residus a exportar a Andorra, vinguin d'on vinguin, es fixa en aquestes 10.000 tones, que és el que de moment pot assumir el forn incinerador.

Tost també ha aprofitat per recordar que l'acord no ha d’implicar "un relaxament de les polítiques ambientals" en matèria de reciclatge per part de les comarques implicades.

Finalment, a la signatura del conveni també ha estat present l'ambaixador espanyol a Andorra, Manuel Montobbio. L'ambaixador ha destacat "l'acció diplomàtica" espanyola a Brussel·les per aconseguir "la flexibilització i comprensió" de la UE en matèria de trasllat de residus.