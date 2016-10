Andorra la Vella preveu una pujada del preu de l’aigua l’any que ve

El Comú d’Andorra la Vella preveu incrementar “mínimament” el preu de l’aigua potable de cara a l’any que ve. La cònsol major, Conxita Marsol, va explicar que si bé les inversions han estat constants, des del 2006 les tarifes s’han mantingut congelades. “Avui el preu de l’aigua és de 0,26 euros el metre cúbic per persona i realment ens costa molt més”, va declarar, i va afegir que la capital és la parròquia més barata mentre que és una de les que destinen més inversió a aquest concepte. Tot i que encara no s’ha acordat de quant serà aquesta pujada, la cònsol major va indicar que “s’equilibrarà amb el que es paga a les altres parròquies”.

Aquesta política de preus té per objectiu sensibilitzar la població perquè faci un ús racional de l’aigua. Avui, el consum mitjà és de 450 litres per persona al dia, una xifra que queda lluny dels cànons internacionals establerts, que se situen en 250 litres per persona al dia, segons es va indicar des del Comú. Per això la corporació s’ha fixat rebaixar aquesta depesa mitjana i avançar d’aquesta manera cap a una parròquia més sostenible. Aquest augment de les tarifes tindrà especial incidència en els grans consumidors, com poden ser els hotels, i se’ls empenyerà així a “buscar formes de gastar menys, que avui n’hi ha moltes”, va dir Marsol. De fet, actualment ja hi ha diferents trams, que fan que qui més gasta més paga. El que es farà ara és apujar aquests imports de forma generalitzada. A banda, la corporació també començarà a treballar en campanyes de sensibilització “perquè tothom tingui molt present el que costa l’aigua i el que s’ha de fer per intentar consumir menys”.

Durant els darrers deu anys la inversió que s’ha destinat a la xarxa d’aigua potable ha estat de 2 milions d’euros. L’any passat es va destinar 600.000 euros al tractament de l’aigua al dipòsit de la Birena (redueix a zero la presència d’arsènic). “El manteniment de la xarxa és costós, perquè els filtres valen diners, però es persegueix obtenir els criteris i nivells que marca l’OMS, i això s’ha assolit a Andorra la Vella”, va dir el conseller de Medi Ambient, David Astrié. Davant de tot plegat, la cònsol major va remarcar que “cal que tothom sàpiga el que val l’aigua i tenir-la en condicions perquè no passi com en altres parròquies”, i va anunciar que la intenció és continuar invertint.

Generació d’electricitat

Precisament, el Comú va anunciar ahir que convocarà un concurs nacional per a l’adjudicació i instal·lació d’una turbina de producció d’energia elèctrica. S’instal·larà en la mateixa canalització de l’aigua del dipòsit de la Birena i, aprofitant la gravetat de l’aigua abans d’entrar al dipòsit, generarà electricitat. Astrié va explicar que s’estima que amb la producció que s’obtindrà permetrà estalviar entre 40.000 i 50.000 euros de llum a l’any. Això possibilitarà que la inversió, d’un total de 85.000 euros, es pugui rendibilitzar en pocs anys.

El Comú d’Andorra la Vella destina a personal i funcionament del departament d’aigües 560.000 euros cada any. A banda hi ha les

inversions que es fan anualment. El que s’ingressa en concepte de consum d’aigua i manteniment de comptadors puja a 1,8 milions d’euros l’any. La cònsol major va declarar que, encara que al país no hi hagi mancances, “hem de començar a conscienciar-nos que l’aigua té un cost, és una riquesa de la parròquia, i hem de convertir-nos en model de sostenibilitat”.

Decretada la cessació de pagaments i fallida de la societat Aigües del Pirineu

El Butlletí Oficial del Principal d’Andorra (BOPA) recollia ahir que per aute de la Batllia de data 14 de setembre ha estat decretada la cessació de pagaments i fallida de la societat Aigües del Pirineu SLU. Ara s’ha nomenat el saig Xavier Granyó com a administrador judicial. Els creditors li hauran de lliurar, en el termini de trenta dies a comptar des d’ahir, els justificants dels seus crèdits per a la verificació i perquè pugui fer-se la relació corresponent.

Precisament ahir, el ministre portaveu, Jordi Cinca, va informar que durant aquest mes d’octubre està previst que es presentin les conclusions dels treballs encomanats per l’executiu, que han de determinar com el norovirus va arribar fins a la font d’Arinsal i va ocasionar el brot de gastroenteritis a Catalunya. A més a més, també s’han d’adjudicar algunes actuacions que l’empresa francesa recomanava.